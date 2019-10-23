蔡選情領先 洪耀南︰很接近 不容許樂觀

2019-10-23

〔記者詹士弘、楊淳卉／綜合報導〕挺辣妹雲林連線昨天在雲林縣成立，蔡英文競選總部決策委員洪耀南在會中提醒指出，小英總統民調雖領先國民黨總統參選人韓國瑜，但選舉賭盤只開出讓五十萬票，換算後只有領先三．八％，選情很接近，不容許樂觀。

洪耀南表示，韓國瑜會複製去年贏的經驗，主打同婚、一例一休、年金問題，並結合地方派系的力量打造勢戰。雖然小英總統民調贏約十％，換算成選票數約有一百卅萬票，但選舉賭盤只開出讓五十萬票，換算後只有三．八％，選情很接近。

以組織系統 對抗人海造勢

在選戰策略方面，洪耀南說，目前跟著韓國瑜跑的固定韓粉約有四萬多人，選舉造勢是韓的優勢，所以民進黨選舉必須透過組織、系統對抗韓的人海造勢。

面對鋪天蓋地假新聞，洪耀南說明，政府已建立LINE群組，有關部門發現假訊息後，會立即解釋反映，對第一線的工作確實有幫助。

民進黨內人士指出，選舉剩下二個多月，選情瞬息萬變，任何小事都可能影響選情，絕對不能大意。在民調上，年輕人支持民進黨比例高於支持韓國瑜，但過去經驗，年輕人的投票率一向比中、高年齡層的投票率低。此外，家戶民調通常會接電話的人年紀大多比較大，因此民調上年輕人的意見會被加權、放大，讓民調結果與實際投票狀況有一定的落差。

此外，對於韓國瑜近日猛攻民進黨一例一休、年改等政策，黨內人士認為，韓現在的策略就是「讓時光倒轉到去年」，去年的結果是他贏了，但近一年來的狀況已經改變很多，殺傷力其實沒有韓想像中大，但還是要很慎重應對。

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