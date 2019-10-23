《台南立委選情初探-第二選區》李武龍布局搶攻 郭國文穩紮穩打

2019-10-23

記者楊金城、吳俊鋒、萬于甄／專題報導

下屆台南市立委第二選區依然是藍綠對決局面，國民黨派出南縣區漁會理事長李武龍，挑戰尋求連任的民進黨郭國文，郭國文現階段選情較被看好，然李武龍在基層布局搶攻，實力不弱。

郭國文補選勝出 成功阻擋韓流

郭國文挺過三月立委補選時民進黨「僅剩一口氣」的最慘局勢後，有了「清流」擋下「韓流」勝仗經驗，和「母雞」總統蔡英文拚連任的選情穩定帶動下，加上執政優勢、前行政院長賴清德勢必加入輔選固守台南市基本盤，郭國文被看好連任。

政二代李武龍 勤走基層打陸戰

李武龍是前立委李和順的兒子，曾任台南縣議員，算是「政二代」，但參選起步比郭國文慢，知名度也不足，他努力勤走基層，關心弱勢族群和打開農漁產品通路。

在基層布局上，李武龍拉攏國民黨、無黨籍議員系統、里長、社區，在各區挨家挨戶拜訪選民，「陸戰」有組織，他和國民黨總統參選人韓國瑜同框的競選看板也已掛出，要穩住藍軍票源。

第二選區被形容是「綠到出汁」，廿多年來國民黨立委席次「抱蛋」，不過，去年市長選舉及立委補選結果，藍綠差距拉近。

新化區被劃出 藍軍失票倉優勢

傳統上國民黨在山區佔有優勢，民進黨在曾文區麻豆、善化、佳里區較有贏面，今年三月「韓流」最強時，郭國文在「麻豆文旦之亂」、「清流」助攻下，仍以三千多票險勝謝龍介當選立委，開票顯示贏在濱海區、善化票倉，即使另名候選人陳筱諭大本營就在麻豆，郭在麻豆區得票依然第一。

如今原屬第二選區票數最多、藍軍優勢的新化區被劃分到第四選區，情勢不利李武龍。

郭積極兌現政見 累積連任實力

反觀郭國文在三月補選才操兵過，「當選就是參選的開始」，勝選後深耕基層，不敢大意，上任後馬上兌現政見關心麻豆文旦，請來農委會主委陳吉仲親走一趟柚園，促成今年農委會首次辦理全台大果文旦收購計畫，穩住文旦價格，幫柚農賺錢。

郭國文也關心七股綠能專區影響養殖漁民和生態，為官田菱角田歉收爭取到農委會補助栽種資材費，爭取大台南公車左鎮轉運站、檢討玉井南化等山區公車運化班次、山區凱特芒果雨災現金救助，改善麻豆交流道引道和機車專用道，力促官田舊營區開發，在國會為農民退休制度建言，這些都是他爭取連任的執政優勢。「韓流」退燒，郭國文還有總統牌、院長牌兩張王牌等著出手。

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