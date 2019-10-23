台中》第七選區打輕鬆牌 藍請鳥來嬤綠開遊戲趴

2019-10-23

〔記者陳建志、蘇金鳳／台中報導〕台中立委第七選區，國民黨徵召莊子富挑戰連任的民進黨何欣純，為了打開知名度，並拉近與選民的距離，莊子富將從十月廿五日起，與資深藝人「鳥來嬤」黃敏合體，一連舉辦十場「鳥來嬤揪子富來破脰（開講）」座談會；尋求連任的何欣純，也將從十一月起，利用假日在公園、廟口，安排廿場的親子氣墊遊戲趴，以及行動卡拉ＯＫ咖啡車，希望以輕鬆的方式和選民互動。

台中立委第七選區（大里、太平），國民黨徵召莊子富參選，為拉近與民眾距離，莊將從十月廿五日起到十二月一日，與資深藝人「鳥來嬤」合體，在太平、大里一連舉辦十場座談會，座談會前還先舉辦歌唱比賽，並穿插藝人表演。

莊子富表示，對手在選區長期經營，為了彌補知名度不足，並讓民眾了解自己的政策理念，才會舉辦座談會；且為避免單純的演講太無趣，特別在座談會前讓民眾歌唱比賽，並邀請到大家耳熟能詳的藝人到場，希望以輕鬆的方式拉近和選民的距離。

尋求連任的何欣純，同樣安排以輕鬆的方式和選民互動。何欣純表示，目前已經規劃從十一月起，將在太平、大里公園，利用假日安排十場的親子氣墊遊戲趴，現場並有青年軍舞團的表演；另外，也會安排十場的行動卡拉ＯＫ咖啡車，希望以輕鬆方式和年輕父母以及社區媽媽、長輩互動。

另外，針對「台中大肚—彰化和美跨河橋梁計畫」，市長盧秀燕昨天在大肚「下番社生態共融兒童公園」完工啟用儀式上表示，大肚人心心念念的「和美大橋」現在進行細部規劃，預計明年下半年發包，工期三年。立委顏寬恒則表示，和美大橋一旦完工，大肚人去彰化和美就不用遶到國三的龍井交流道，只要三分鐘就到國三和美交流道。

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