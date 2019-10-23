台中》力挺翁美春 綠議員作伙騎車誓師

2019-10-23

〔記者歐素美／台中報導〕美春出任務！民進黨前台中市議員翁美春，參選第八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）立委，民進黨籍市議員謝志忠、蔡成圭、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源及前立委簡肇棟、張芬郁夫婦等人前來相挺，昨陪同翁美春到東豐綠廊騎自行車，誓言「二○二○小英要贏、翁美春要贏」。

翁美春昨到東豐綠廊自行車道拍攝「美春出任務」影片，除了豐原、新社當地市議員謝志忠、蔡成圭外，市議員蕭隆澤、陳淑華、謝明源、邱素貞及前立委簡肇棟、前議員張芬郁夫婦，也都跨區前來相助，一起騎自行車為翁美春加油打氣。

山城艱困選區 綠打團結牌拚選票

翁美春表示，山城是民進黨艱困選區，面對強棒，她會更加努力打拚，為展現必勝信心，自東豐綠廊自行車道朴子口出發，騎到終點站東勢客家文物館，全程約十二公里，堅持以騎自行車的耐力承擔，有信心打贏選戰。

山城很久未出綠立委 議員齊催票

謝志忠指出，多位議員一起陪同翁美春「出任務」，自全台最美的東豐綠廊出發，由豐原騎自行車到東勢，代表從豐原拚到東勢，再從東勢拚回豐原。蔡成圭說，山城已經很久沒有民進黨立委，當地許多攸關中央建設與服務案件，處理起來很棘手、困難重重，希望支持翁美春當選，讓綠色服務連成一線。

邱素貞稱讚翁美春具親和力，擔任議員十三年，熱心和善、跨區服務案件不斷，支持者常稱她「不分區議員」，政治爆發力不容小覷。翁美春說，民眾恨鐵不成鋼，去年以選票教訓民進黨，但大家不要被韓國瑜「拚經濟」、「發大財」口號欺騙，她以「守護台灣，建設有春」為競選口號，就是要進入國會捍衛台灣主權，為台中發聲，讓台中更好。

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