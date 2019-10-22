瓜國總統當選人：站在台灣這一邊

2019-10-22

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見瓜地馬拉總統當選人賈麥岱所率訪團時表示，期盼在其執政後，繼續支持台灣的國際參與，讓兩國的合作邁向新的里程碑。賈麥岱除邀請蔡總統明年一月十四日參加他的總統就職典禮，也強調他在就任前來訪，就是希望向全世界發出一個非常明確的信息，瓜地馬拉會站在台灣這一邊，將攜手成為最堅定的友邦。

賈麥岱邀蔡總統參加就職典禮

總統昨也透過直播對外說明接見瓜地馬拉未來總統的過程。蔡英文表示，賈麥岱八月在瓜地馬拉總統大選中勝出，不到兩個月，就率領未來重要閣員訪問台灣，充分展現對兩國邦誼的重視。

總統指出，台瓜建交超過八十年，在許多人的努力下，不斷深化情誼，包括賈麥岱父親也是台灣重要的友人；他在瓜地馬拉奧委會主席任內，積極協助台灣捍衛奧委會會籍，也曾訪台，並接受我國政府表揚和贈勳。現在她在總統府接待賈麥岱總統當選人，更加感受到兩國跨越世代的深厚友誼，希望賈麥岱執政後，繼續支持台灣國際參與。

隨後賈麥岱表示，此次來訪是希望進一步深化雙邊的友誼及合作關係。賈麥岱強調，他將是蔡總統在中美洲最堅實的友人，瓜地馬拉政府也會是台灣在中美洲最堅實的友邦及好友，並誠摯邀請蔡總統明年一月十四日參加他的就職典禮。

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