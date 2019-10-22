香港在這個節骨眼上要把陳同佳送來 邱國正：不得不做政治考量

2019-10-22

〔記者溫于德、涂鉅旻、邱燕玲、呂伊萱／台北報導〕港女命案凶嫌陳同佳想到台灣投案，香港特區政府前天呼籲我國應「務實接收」，法務部長蔡清祥昨強調，任何跨境犯罪，都要透過正式司法互助來共同打擊犯罪才能實現公平正義。國安局長邱國正在立法院答詢時表示，香港在這個節骨眼上要把陳送來，我國不得不在政治層面上考量；他也同意立委所言，這是香港政府「沒有送中條例的送中條例」。

法部：陳若來台 只屬投案

士林地檢署昨天舉辦反賄啟動記者會，應邀出席的蔡清祥表示，承辦本案的士檢多次表達尋求司法互助，但都沒有獲得正式回應，現在我方呼籲港府方面應該要進行司法互助，提供我方有關陳同佳初步供述內容，以及如何構謀殺人等相關證據，雙方進一步進行司法磋商，這樣才是真正公平正義。

蔡清祥也說，香港突然在反送中事件發生後、陳同佳即將出獄之際，策動陳嫌來台灣「自首」，但陳嫌已經是通緝犯，我方必須依法逮捕，在台灣只屬「投案」。

邱國正昨赴立法院外交及國防委員會報告明年度預算並備詢，朝野立委皆關心我方對陳同佳案的態度。邱國正答詢表示，在這個節骨眼，香港要把此人送來台灣，「我們不得不在政治層面要做考量」。

立委羅致政質疑，這是香港政府「沒有送中條例的送中條例」，如果陳嫌能來台灣自首，未來也有很多香港人被逼到中國自首，還不用「送中條例」，邱是否同意？邱國正說：「是，有這個可能。」邱也說，如此可能會很麻煩，時機點也很不妥。

若現身桃機 徐國勇：當然抓

行政院長蘇貞昌昨在臉書貼文指出，陳嫌要來台投案，應該是港府透過正式的司法互助，而不是置身事外，讓陳嫌以個人、私了的方式處理。內政部長徐國勇昨在立院談及陳同佳案，重申和香港有司法互助協議就能解決此問題。國民黨立委許毓仁質詢表示，如果陳同佳出現在桃園機場，會不會逮捕？徐回答說，「如果在台灣，當然抓起來啊」。

另外，香港政府前天發聲明，指去年三月曾派警務人員來台，與士林地檢署就案情溝通，後來更發出四封信件，希望派代表團來台會面磋商。士檢襄閱邱智宏表示，港府確實曾派律政司人員來台，與我刑事局人員接觸後即返港，我承辦檢察官並未與港府警務人員有任何接觸。另外，四封信件是在士檢檢察官透過法務部、陸委會請求司法互助後，港方「私下」寄出，希望能提供相關案情資料，但因受限於非官方管道，檢方並未正式回應。

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