韓︰當市長認不認真 抬頭三尺有神明

2019-10-22

〔記者蔡宗勳、王善嬿、林宜樟、許麗娟、邱燕玲／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨到訪嘉義縣市，參拜廟宇致詞時表示，當一個市長認不認真，抬頭三尺有神明，自己一心一意為人民打拚和服務；他在與農民座談時開出支票，未來會主動替農民找通路，讓農產品出口可占三成。

韓國瑜昨走訪文財殿、九華山地藏庵、嘉邑城隍廟、奉天宮、北極殿。韓致詞時說，當一個市長認不認真，抬頭三尺有神明，他從事政治活動是一心一意為人民打拚和服務。

韓國瑜說，現代縣市長就任前要宣誓，遵守中華民國法律，三百多年前沒有宣誓儀式，是到城隍廟拜拜，他從政以來誠惶誠恐，跟參拜城隍爺精神一樣，會與大家一起努力，打造祥和社會。

韓國瑜昨在大林鎮億鑫合作社與農民座談，會中農民提出建議，包括要求管制農產品進口、政府主導各種農產品加工、加強水果行銷等。

韓國瑜說，種鳳梨要辛苦一年半，價格不好會慘賠，外銷價格較有保障，他未來會主動替農民找通路，讓農產品出口可占三成，農民可得到合理收入與待遇。

韓國瑜昨天下午也在嘉義黨部舉辦庶民座談會。面對台灣低薪問題，韓指台灣勞工、中小企業非常辛苦，勞工想要多賺一點錢，老闆想要多讓員工加班，但一例一休的法令沒有辦法符合現在多元勞動的狀態和需求，因此他提出一例一休要重新檢討、要廢止。

韓倡設觀光部 蘇︰聽聽就好

對於韓國瑜前天稱當選總統後要設觀光部，並推廣媽祖的愛情產業鏈，行政院長蘇貞昌昨在行政院受訪時表示，觀光要一步一步踏實做，不是隨機亂喊的，韓真的很隨興，到哪裡就喊到哪裡，過去講高雄人口目標要達五百萬人沒做到，現在又隨便在喊成立這個部、那個部，還談到連任總統後的事，「我看大家聽聽就好」。

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