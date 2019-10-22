兩黨催票總動員》藍營盼突破韓粉 擴大支持群

2019-10-22

〔記者林良昇／台北報導〕距離明年大選投票日不到三個月，國民黨總統參選人韓國瑜近月來民調低迷，外界看衰選情，但藍營內部人士指出，韓競選行程人氣強強滾，熱度仍在，首要目標是延續去年九合一選舉氣勢，讓民眾重燃起對民進黨的不滿，催出選民，讓怒氣延燒到明年大選。

高雄市長韓國瑜請假專心跑總統大選，藍營立委參選人對此普遍持正面態度，認為對於立委選情有正面助益。一名國民黨高層輔選人士表示，不管是總統、立委，選情都會逐漸增溫，這也是國民黨要的選舉熱度，「今年選情絕對不會冷」，也不至於因為去年九合一選舉民進黨大敗而出現「鐘擺效應」。

對於部分人士認為大選勝負已定，明年大選投票率不會太高，輔選人士則認為，現在絕對不是垃圾時間，選情也不會冷，「原因就在於韓粉」。一方面這些韓粉絕對會出來投票，在韓國瑜全台走透透過程中，韓粉的熱情也對選情有增溫效果，離投票日時間還長，還有很大的擴展空間。

藍營支持者未全力挺韓

輔選人士說，韓粉有家庭，可以在家庭裡面向親戚、朋友拉票，一個拉一個就會很有效果，不過，韓粉行為也需要節制，不能限縮成只有韓粉支持，必須擴大支持群眾。另一方面，韓也要提出實質政見，拓展經濟選民票源。

藍營人士指出，韓國瑜雖然在許多民調落後，但這些民調的未表態率超過三成，泛藍支持者投韓國瑜的比率只有六成，代表藍營支持者未全力支持韓，原因在於一些韓個人和黨內整合問題，但這並非不能夠解決，在蔡英文可能連任的前提下，藍營支持者會考量「孰優孰劣」。

他評估，蔡總統的不滿意度仍高於滿意度很多，「討厭民進黨」在去年九合一大選是「台灣最大黨」，這一年來，蔡英文並沒有反省，討厭民進黨的氛圍仍在，怎麼讓民眾重燃起對民進黨的不滿，讓怒氣延燒到明年大選十分重要，「下架蔡英文」就是國民黨的最大目標。

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