兩黨催票總動員》綠營鎖定年輕人 衝高投票率

2019-10-22

〔記者楊淳卉／台北報導〕二○二○大選倒數八十一天，競選連任的蔡英文總統上週於後援會中，呼籲支持者出來投票。黨內人士指出，蔡總統雖然目前民調領先，但國民黨總統參選人韓國瑜支持者投票意願高達八、九成，蔡在支持者的整體投票意願，尤其是年輕族群的投票動力上必須繼續加強，不能掉以輕心。

蔡支持者投票意願不及韓

黨內人士指出，最重要的是投票率，從民調來看，韓國瑜的支持者熱情還是很高，會去投票的意願也非常強；蔡的支持者整體投票意願不低，但尚不及韓。

至於民調分析情況，黨內人士說，以民調分析各年齡層，蔡在年輕族群的支持度上遙遙領先韓，但兩人在中、高年齡層的支持度拉鋸不大，加上年輕族群投票意願比較低。若不努力拉抬，韓的支持者投票意願高、蔡的支持者投票意願低，接近選舉兩人差距就會拉近。一來一往間，蔡可能從原本領先一成多，最後得票卻只贏二至三％，甚至輸掉。

黨內人士說，要拉高支持者投票意願，必須以具體行動，包括加強社團組織、後援會、虛擬社群等，不是喊就有用。未來，蔡總統及民進黨主席卓榮泰出席各項選舉活動，以及各後援會、社團舉辦造勢活動時，都會不斷向支持者強調投票的重要性。

一名台北輔選幹部指出，民進黨支持者都是自動自發，要讓支持者有信心，但不能掉以輕心，也不能讓支持者認為「蔡穩當選、少我一張票無所謂」。台北的韓流效應雖沒那麼大，但軍公教在台北市最多，因此還是會擔心，要盡各種方式催出選票，且總統票氣勢拉高，會連帶帶動民進黨區域立委及政黨票。

輔選人士說，韓國瑜現在被嘲笑是「草包」，因此有一些選民在民調上無法被測出是否支持韓。這些選民最後可能有兩種走向，第一是「沉默螺旋」，測不到投票意象但最後積極出來投票，拉高韓的選票；第二則是乾脆就不投。哪一種情況可能性較高，目前還無法預測，但不能大意，尤其韓最近砲轟民進黨政策進行情緒動員，都是要更凝聚支持者，及激發潛在支持者「討厭民進黨」情緒的策略。

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