《宜蘭立委選戰》蔡惠玉擬參選 泛綠團結蒙陰影

2019-10-22

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣立委選戰，民進黨籍陳歐珀尋求連任，國民黨提名前縣長呂國華，縣議員黃定和退出國民黨以無黨籍競選，守護宜蘭好山好水行動聯盟發起人孫博萮也有意參選；而陳定南教育基金會董事蔡惠玉，獲陳定南教育基金會力挺，傳出可能加入戰局，時代力量則規劃自提人選，或考慮和蔡惠玉尋求合作，讓選情更加撲朔迷離。

黃定和脫黨參選 泛藍分裂

宜蘭縣去年五合一選舉，國民黨大獲全勝，撼動綠大於藍的基本盤；這次立委選舉，國民黨提名呂國華，黃定和脫黨參選，各界原以為泛藍分裂，陳歐珀順勢「撿到槍」，不過，陳未獲陳定南教育基金會、時力支持，泛綠陣營出現破口成了隱憂。

蔡獲陳定南教育基金會力挺

陳定南雖辭世，仍是宜蘭縣綠營重要精神象徵，陳歐珀少了陳定南教育基金會力挺，泛綠團結口號蒙上陰影，蔡惠玉若參選瓜分選票，陳歐珀首當其衝，將為選舉輸贏投下變數。

陳定南教育基金會董事長林光義說，下屆立委選舉盼有優秀人選挺身而出，幫民主陣營保住這一席，蔡惠玉長年客居異鄉仍心繫台灣，持續捐助母校蘇澳文化國中、陳定南紀念館，為這塊土地默默付出，樂見她出馬競選。

「貨車女孩」 國外創業有成返台

四十八歲蔡惠玉出身蘇澳，父親是貨車司機，她小時候當爸爸的隨車小妹，二十二歲赴英國求學後創業，去年被英國國會評鑑為「全國科技企業最佳典範」，一年半前帶小兒子回國讀書長住台灣，這個月出版口述傳記，以「貨車女孩」為題，敘述成長及創業歷程，最近籌辦多場簽書會，被視為在為參選試水溫。

蔡惠玉坦言正在審慎評估，最快月底宣布，如果決定參選，會以無黨籍身分登記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法