柯文哲會李文輝 北市府︰不會碰政治議題

2019-10-22

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕二○二○選戰倒數三個月，中國上海市台辦主任李文輝昨再度赴台北市政府拜會市長柯文哲。獨派團體「台灣國」質疑為何會面全程不公開，昨在市府前舉牌抗議，高喊「柯文哲，不要當中共同路人」口號；市府回應稱行程事前經陸委會審查，不會觸碰政治議題。而李文輝前晚至國家音樂廳欣賞表演，不但大批警力維安，還恣意拍照，完全無視不得攝影規定，也讓民眾不滿、痛批柯市府動用特權拍馬屁。

李觀賞表演違規拍照 高規格維安引不滿

對此，台北市立交響樂團團長何康國昨回應，尊重國家音樂廳處理方式，如有疑似用手機拍攝情形，都由音樂廳人員確認後加以勸導。北市府副發言人戴于文則說，為使各國外賓順利進行參訪行程，警局皆本於維安職責，調配適當警力，指前晚因警方事前接獲陳抗情資，才適時調整警力配置。

柯︰只是say hello 歡迎來台灣旅遊

柯文哲昨早受訪被問及是否將討論明年雙城論壇，他否認說，通常都是四月以後談當年的雙城論壇，現在談還太早，他只是跟對方「say hello」，歡迎來台灣旅遊，「還有就是錢要花完才可以回去」。

會後市府發言人周台竹轉述拜會內容，強調主要聚焦文化交流，以及台北與上海之間的經貿關係。對於「台灣國」質疑，周台竹表示，這次上海方來訪，相關的程序都要經過陸委會審核，陸委會的規定非常清楚，國台辦的人在台灣，不會接受媒體訪問、也不會碰政治議題。

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