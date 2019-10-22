柯文哲頻酸韓國瑜 藍反嗆有市長比沒有糟

2019-10-22

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲廿日到高雄輔選，狂酸「你們（指高雄市民）現在連市長都沒有了」、「韓國瑜什麼都還沒做，沒有壓力」；韓國瑜則回酸，柯文哲酸他酸到快變成「陳年老醋工廠的老闆」了，質疑柯是為了選舉才這麼「酸」。國民黨台北市議會黨團昨更召開記者會，砲轟柯文哲無心市政，「有市長比沒有市長還糟糕」。

對此，柯文哲昨受訪時強調自己又沒有要選舉，只是講話太實在，接著還說「我也是覺得他很可惜」，他認為韓國瑜只要穩紮穩打，還是可以改變國民黨，但這一戰選下去，韓國瑜一定受傷慘重，以後要改革國民黨的能量會比較弱；畢竟打仗還是這樣子，什麼叫做打得漂亮，很困難啦，現在講都沒有用，就看韓的造化。

台北市議會國民黨團書記長應曉薇、議員汪志冰及郭昭巖昨召開記者會，齊聲譴責柯無心市政、靠失言炒新聞，應曉薇呼籲柯「把你的心找回來，多關心台北市政，現在有市長比沒有市長還糟糕」；議員張斯綱更指，柯臉書粉絲團小編由台北市政府同仁擔任，領人民納稅錢，卻還張貼民眾黨參選人資訊，踩了紅線。

北市府副發言人戴余文回應，柯文哲臉書為市長個人平台，具有高度曝光效果，提供市府做為市政宣傳平台，絕無使用公家資源經營黨務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法