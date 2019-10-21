上海台辦李文輝 今拜會柯文哲

2019-10-21

〔記者呂伊萱、沈佩瑤／台北報導〕中國上海市台辦主任李文輝昨抵達台灣，預計今與台北市長柯文哲會面。陸委會昨表示，經聯合審查通過李文輝來台進行城市交流。陸委會並重申，任何交流應秉持「對等尊嚴、健康有序」原則，不應設置任何政治前提。另，李文輝此次並未安排拜會陸委會。

陸委會：交流應秉持對等尊嚴

中國上海市台辦主任李文輝昨悄悄抵台，預計今天上午與柯文哲會面，並將於廿三日返回上海。台北市政府副發言人戴于文昨證實此事，並表示會後由發言人周台竹轉述對談內容。

戴于文表示，李文輝隨上海愛樂樂團來台進行藝文交流，市長柯文哲以地主身分接見訪問團；市長秉持務實態度，穩定推動台北與上海城市交流，盼藉此持續推動兩市合作、兩岸互利互惠。

戴于文說，柯市長今天除接見上海訪問團，也將接見他國外賓，包括美國鳳凰城市長加勒戈、美國愛達荷州長李特等，為城市外交貢獻心力。

李文輝隨上海愛樂樂團來台

陸委會昨回應媒體詢問表示，李文輝一行六人來訪，是由邀請單位北市府於十月四日向移民署提出城市交流申請，在台期間包括拜會北市府及觀賞上海愛樂樂團演出等，並未安排會晤陸委會。此申請案經移民署召開聯合審查會，會同陸委會與相關機關審查討論通過。

陸委會重申，政府支持合於規範的兩岸城市交流，並認為任何交流應秉持「對等尊嚴、健康有序」原則展開，不應設置任何政治前提和不當干擾，才能有助於兩岸關係良性互動與長遠發展。

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