賴喊團結 成就台灣的大我

2019-10-21

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德於台灣時間廿日凌晨（華府時間十九日中午）出席蔡英文總統華府後援會成立大會。賴表示，現在是團結的時候，大家應該團結在「台灣」這個大旗之下，每個小我，都是為了成就台灣的大我，「台灣贏了，就沒有輸家」、「台灣輸了，就沒有贏家」，大家團結打拚，達成二○二○台灣要贏的目標。

對於明年大選，賴清德說，台灣的總統大選和其他國家有所不同，除了選出好人才領導國家，更要凝聚台灣國家共識、團結台灣，不受中國的侵入、守護民主。

賴清德說，台灣最大的障礙就是中國，中國在國際上一再挖角我邦交國，阻擋台灣參加各國際組織，打壓我國生存空間，對台灣內部進行分化，甚至用假消息操縱，企圖打擊台灣政府。他批評，從香港反送中和美國NBA事件來看，中國就是「順我者昌、逆我者亡」，專制、鴨霸的國家。

痛批中國專制、鴨霸

賴清德強調，台灣是一個年輕、勇敢的民主國家，台灣人民不會因為中國壓力放棄追求自由、民主、人權的夢想，台灣人不是被嚇大的。在蔡英文政府三年來的努力和國際情勢改變下，台美關係越來越密切。

對於這次的美國之行，賴清德說，他到美國參加蔡英文總統競選連任各後援會的造勢活動，主要目的是向大家報告初選已經結束；透過初選，民進黨的整體士氣已經提升，這是這場初選最大的意義。

賴清德指出，支持蔡總統競選連任，第一，是因為相信她堅定站在國際民主陣線，能帶領台灣繼續加深台美關係。第二，她有能力堅定捍衛主權，維護自由民主人權。第三，她會拒絕中國的一國兩制，拒絕一個中國原則的九二共識，確保台灣的民主、自由、人權。

賴清德向與會僑胞喊話說，只要我們不唱衰台灣、不唱和中國，團結在一起，相信夢想一定能一步步實現；請大家一定要回台投票，讓蔡英文高票連任，讓民進黨立委席次過半，讓台灣繼續壯大。

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