國民黨立委參選人 黃韻涵成郭家軍

2019-10-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕郭台銘感恩之旅高雄場昨天下午登場，湧入兩千粉絲，郭也正式推薦國民黨提名的立委參選人黃韻涵，成為郭家軍一員。永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭家軍重質不重量，目前確定是北縉穎（李縉穎）、南韻涵（黃韻涵），原則上要進入郭家軍須經嚴選，例如形象要符合，年輕有理想，有未來性。

高市副議長陸淑美之女

黃韻涵是高雄市議會副議長陸淑美的女兒，陸淑美則屬於王金平派系，黃韻涵將對上民進黨現任立委邱志偉。

媒體詢問黃韻涵：「會特別向國民黨黨部報備嗎？」黃說，有向黨中央報告，之前吳敦義主席說過，郭董願意為候選人站台，都是加分的狀況，還說黨部態度滿正面的，沒有不支持。

至於自己是挺郭還是挺韓？黃韻涵強調，郭台銘沒有要選總統，她是國民黨提名的立委候選人，當然要挺國民黨提名的韓國瑜。

前高雄縣長楊秋興、台北市政府顧問蔡壁如昨也出席活動，楊秋興指韓國瑜再選下去會三輸（總統輸、國民黨立委輸、市長也遭罷免）。郭董不選，對韓國瑜選情沒有加分，「郭董現在可以思考，是否要重新參選？」因為韓國瑜漸漸選不下去，換柱2.0不是不可能。

針對傳言郭台銘可能列入民眾黨不分區立委一事，蔡沁瑜表示，郭無黨一身輕，可做很多事，現階段還沒考慮加入民眾黨。

搭郭選總統？王金平︰沒這個打算

前立法院長王金平昨也現身郭台銘的高雄感恩會，擔任神秘嘉賓。媒體詢問，楊秋興希望郭董再出來選總統，有考慮跟郭董搭配嗎？王回答「沒有這個打算」。是否支持郭台銘出來選總統？王金平強調「尊重郭董決定，他選的話，我們都會樂觀其成。」至於是否選到底？他仍是那句老話「事隨因緣走」。

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