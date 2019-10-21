韓險遭蛋襲 藍綠促查明真相

2019-10-21

〔記者吳俊鋒、王涵平、林良昇、王俊忠、魏瑾筠、歐素美／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜前晚在台南造勢險遭蛋襲，藍綠陣營昨天均譴責暴力，請警方徹查。韓國瑜昨表示不願追究，也希望警方不要追究，但南市六分局警方仍強調會依法偵辦。

韓國瑜前晚在台南水萍塭公園造勢晚會結束後，有民眾丟擲雞蛋，韓差點「中蛋」。韓國瑜昨表示，台灣最寶貴的價值是言論自由，相信大部分台灣人都反對暴力，不管是丟雞蛋或其他東西，都不是好事，他個人不再追究，希望警方也不要追究，未來不要再有這種事就好。

國民黨主席吳敦義昨強調，用暴力或羞辱人家，都是要被譴責的，「這不是有人格的事情」。前新北市長朱立倫說，任何暴力行為，不但要譴責，而且絕對不容許再發生。

總統蔡英文昨在台中受訪指出，民主社會的選舉，在於理念的競逐及願景的競逐，而不在於鼓動仇恨或者訴諸暴力，這都不是我們民主社會應該有的現象，要求警方務必找出做不正當事情的人。

韓國瑜昨天繼續台南拜廟、訪夜市及淨灘等五個行程，台南警方不敢大意，加強戒護，共部署包含制服、便衣、情蒐警力多達兩百七十人次，遏止選舉暴力事件再發生。

南市警局長周幼偉說，丟擲雞蛋擊中民眾行為，刑法雖屬告訴乃論，但警方仍會調查相關事證後，主動向韓國瑜等相關當事人確認是否提告，另將研議依社會秩序維護法，將行為人移送裁罰，以端正選風。

周幼偉強調，不論是支持哪種立場，使用暴力就是違法，警方會儘速偵辦，呼籲民眾參與任何造勢活動應和平理性。

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