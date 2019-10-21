冷眼集》讓它在野久一點

2019-10-21

記者鄒景雯／特稿

這次大選的「亡國感」特別厲害，蔡總統昨天分析原因可能來自中國的步步進逼、部分政黨的政策曖昧，以及香港情勢所致。其實這三者中，前者與後者都無法操之於己，並不是最可懼的，唯有台灣內部陰魂不散的傾中勢力，根深柢固，進化太慢，才是最核心的要害。

「傾中」意識的構成，可能來自政治上的認同問題，可能來自經濟上的利益計算，可能來自現實上的大小懸殊，但是把社會上林林總總的原因統合起來、集其大成者，當屬國民黨的政黨動員與執政貫徹使然。國民黨在台七十年，也並非自始即如此，事實上，二○○○年之前，這個黨基本上是「反共」的，不幸二○○五年領導國會多數黨的連戰赴京去發表了連胡公報，整個航向自此倒轉；再經馬英九八年執政的路線固定，最終以馬習會劃下句點，這個黨至此業已積重難返。

這個時刻的國民黨，不但在歷史脈絡中，昨是今非、自我否定，放在國際的大架構中審視，更是格外的突兀。例如，自蔣介石政權以來基於協防需要的美國關係，幾乎以國民黨為正統，而今國民黨的總統提名人在選前竟被顧問團勸告取消訪美之行；「美台關係四十年最好」竟由民進黨所取代。又如，前不久川普總統嘲笑NBA勇士隊教頭柯爾卑躬屈膝：只會批評美國，不敢批評中國，就像個小男孩；其所描繪的臉譜，如果拿到台灣來，居然與許多政治人物的面部掃描完全合拍，其中以國民黨為最大宗。這豈不荒謬？

柯爾者，只是教練，不追逐政治權力，但是國民黨倘若在面對中國時，個個都像不知所措的小男孩，卻又要訴諸重返執政、國會過半，則未來這個國家會是什麼樣的圖像？這才是許多台灣國民感到不寒而慄之處，芒果乾因此大賣。換句話說，如果台灣的政黨競爭，類似美國的共和與民主兩黨，建立了一致對外的政治文化，那麼爭吵得再激烈，都不致越過底線，哪個黨勝選執政，也都在選民的預期之內，則外敵再強大，區域再變動，都會成為次要問題。

類似的乖離，近日在港嫌陳同佳該不該回台受審的程序與方式上，異常地凸顯。蔡政府要求港府應該在司法互助的軌道上進行，國民黨從前總統到國政顧問相同口徑，就是立即送回、立刻審，對民進黨大小聲，對共產黨，不論中央或特區，一律噤不作聲，何止是柯爾而已。

既然國民黨已經成為敵人偷襲台灣的軟肋，選民只好對症下藥，必須收回權力的授予，讓國民黨在野久一點，給他們的政治菁英多一點時間去化膽怯，累積共識，徹底改掉聯共制台的尾巴黨習性；國民黨一日不回神，一日就不能給他們掌握行政、立法主導權。當然，要完成這個佈局，不光是選民的覺醒與進擊，民進黨等非國民黨更要成材，讓多數人的票投得下去。特別是執政黨，若有人吃相難看，挑戰選民耐性，無疑等同國民黨側翼，該當國民黨論處。

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