韓：媽祖廟可推廣愛情產業鏈
列印

2019-10-21

〔記者王俊忠、丁偉杰、王善嬿、蔡宗勳／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天到台南、嘉義造勢，上午到台南市中心的祀典大天后宮參拜，指出媽祖廟是讓有情人終成眷屬的地方，可以推廣愛情產業鏈；晚間到嘉義市出席「庶民後援會晚會」，批評民進黨執政違法亂紀，做不好的人就要下台。

批民進黨違法亂紀

韓國瑜昨早第一站行程到台南祀典大天后宮，他說祀典大天后宮是台灣最古早、有歷史性的媽祖廟，大家拜媽祖祈求能風調雨順、國泰民安，也是讓有情人終成眷屬的地方，可以推廣愛情產業鏈。

昨天廟方安排韓國瑜以古禮及近距離祭拜媽祖，藍營地方人士、大批韓粉支持者簇擁，高呼「韓國瑜凍蒜」；大天后宮主委曾吉連更公開表態支持韓明年能登上大位。民進黨南市主委黃先柱表示，宗教信仰不分黨派，曾主委依廟方立場以禮相待、說場面話，毋須過多解讀。

韓國瑜昨天白天在台南有多起拜廟、淨灘行程，晚間則出席在嘉義市文化公園舉行的「庶民後援會晚會」，由嘉義市長黃敏惠、國民黨雲嘉南總督導陳政寬等人帶領大進場，會場氣氛達到最高潮。

韓見到現場擠滿人潮，一開口就說：「嘉義市人口廿七萬人，四分之一人口都出來了。」警方估現場約一萬五千人。

韓致詞時說，嘉義市是民主聖地，嘉義鄉親了解是非，民進黨執政後，違法亂紀、貪污腐敗，讓台灣民主受到嚴重傷害，做不好的一定要下台。

  • 國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在嘉義市文化公園舉行庶民後援會晚會，他呼籲選民在明年總統大選換掉民進黨。（記者丁偉杰攝）

    國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在嘉義市文化公園舉行庶民後援會晚會，他呼籲選民在明年總統大選換掉民進黨。（記者丁偉杰攝）

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