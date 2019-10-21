韓：媽祖廟可推廣愛情產業鏈

2019-10-21

〔記者王俊忠、丁偉杰、王善嬿、蔡宗勳／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天到台南、嘉義造勢，上午到台南市中心的祀典大天后宮參拜，指出媽祖廟是讓有情人終成眷屬的地方，可以推廣愛情產業鏈；晚間到嘉義市出席「庶民後援會晚會」，批評民進黨執政違法亂紀，做不好的人就要下台。

批民進黨違法亂紀

韓國瑜昨早第一站行程到台南祀典大天后宮，他說祀典大天后宮是台灣最古早、有歷史性的媽祖廟，大家拜媽祖祈求能風調雨順、國泰民安，也是讓有情人終成眷屬的地方，可以推廣愛情產業鏈。

昨天廟方安排韓國瑜以古禮及近距離祭拜媽祖，藍營地方人士、大批韓粉支持者簇擁，高呼「韓國瑜凍蒜」；大天后宮主委曾吉連更公開表態支持韓明年能登上大位。民進黨南市主委黃先柱表示，宗教信仰不分黨派，曾主委依廟方立場以禮相待、說場面話，毋須過多解讀。

韓國瑜昨天白天在台南有多起拜廟、淨灘行程，晚間則出席在嘉義市文化公園舉行的「庶民後援會晚會」，由嘉義市長黃敏惠、國民黨雲嘉南總督導陳政寬等人帶領大進場，會場氣氛達到最高潮。

韓見到現場擠滿人潮，一開口就說：「嘉義市人口廿七萬人，四分之一人口都出來了。」警方估現場約一萬五千人。

韓致詞時說，嘉義市是民主聖地，嘉義鄉親了解是非，民進黨執政後，違法亂紀、貪污腐敗，讓台灣民主受到嚴重傷害，做不好的一定要下台。

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