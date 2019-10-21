民進黨北市立委選將造勢 羅文嘉打護台牌

2019-10-21

〔記者蔡思培、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕民進黨台北市黨部昨天下午舉辦北市立委參選人聯合造勢活動，民進黨秘書長羅文嘉大打「保護台灣民主」牌，呼籲民眾支持總統蔡英文及民進黨立委參選人；羅還酸台北市長柯文哲的台灣民眾黨，「你要推人，這個人又選不上，就是幫助另一邊（國民黨）的參選人」。

喊顧台三步驟 票投小英、民進黨

民進黨昨下午在石牌國中活動中心舉辦立委參選人聯合造勢大會，羅文嘉、民進黨副秘書長林飛帆、蔡英文台北市競選總部主委黃承國、市黨部主委陳正德等皆出席，為立委參選人吳怡農、謝佩芬、吳思瑤、高嘉瑜、何志偉、許淑華、阮昭雄拉抬選情，無黨立委林昶佐也合體宣示「二○二○台灣要贏」。

羅文嘉說，顧台灣三個步驟，第一是總統投給蔡英文，第二是政黨票投給民進黨，第三是台北市綠營立委參選人要當選；若蔡當選，藍營是國會多數黨，軍購等預算會遭杯葛，國民黨還可能整天推動讓人動彈不得的法案，「即使我們有總統，國會也被綁架」。

酸民眾黨推人只為拉下優質綠將

談到民眾黨，羅受訪酸說，有些政黨會推人，但目的非爭取當選，只是要把民進黨優質參選人拉下來，這樣只是成就國民黨參選人；「你要推人，這個人又選不上，就是幫助另一邊的參選人」。

陳思宇︰參選人選擇加入中間力量

對此，民眾黨發言人陳思宇回應，民眾黨第二波提名區域包括台中、台南、高雄、東部，這些常被認為是藍綠板塊較固定選區，卻有許多原本是藍綠背景的加入民眾黨參選，加上近期總統民調中有卅％民眾不表態支持藍綠參選人，兩大黨思考為何他們完全執政下，選民或參選人選擇拋棄藍綠加入中間力量。

拉抬林郁方 國民黨打兩岸關係牌

至於國民黨方面，昨天則打出「兩岸關係」牌，安排前總統馬英九為立委參選人林郁方造勢，馬致詞批判蔡政府四年七個邦交國斷交；昨天國民黨總統參選人韓國瑜雖未到場，但馬也掛保證指，韓會用生命反對一國兩制。據了解，國民黨十一月將安排韓北上造勢，拉抬選情。

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