台中》蔡其昌、陳柏惟 慢壘賽同場開球

2019-10-21

〔記者張軒哲、張菁雅／台中報導〕第五屆港口盃慢速壘球錦標賽昨天在梧棲壘球場開幕，現場湧入上千位球員同樂，職棒中信兄弟啦啦隊到場助陣及表演，立法院副院長蔡其昌與台中市第二選區立委參選人陳柏惟首度同台開球；蔡其昌表示，港口盃舉辦第五屆，已經變成全國知名的賽事，而爭取興建的外埔棒壘運動園區也持續在進行中，期盼順利成為台灣最棒的壘球場地。

而台中人氣早午餐店「找晨」第四家分店廿日開幕，老闆陳書賢特別準備三百份雞腿漢堡贈送台中兒童之家、街友、獨居老人等。第五選區（北區、北屯區）民進黨立委選舉參選人莊競程也協助透過家扶中心，將愛心漢堡送給北區的寄養家庭兒童，希望讓弱勢兒童感受到社會的溫暖。

蔡其昌說，港口盃賽事舉辦第五年，感謝台灣運彩年年支持該體育盛事，更謝謝海線各區的棒壘球協會大力支持，讓賽事一年比一年精彩，更來了一位特別嘉賓「3Q陳柏惟」，期盼在明年大選他和陳柏惟都能揮出強棒，並請大家繼續支持熱愛體育、為地方努力打拚的蔡其昌。陳柏惟則表示，體育運動最重要的是靠團隊合作，台灣若能夠團結合作，不僅僅是球賽，任何事情只要選對好的球員，堅持做對的事，台灣就能勝利。

莊競程昨天投入協助早午餐店做事，他表示，很感謝陳書賢熱心公益，讓弱勢族群感受到社會的溫暖。他認為讓兒童快樂健康長大是政府的責任，未來他將全力爭取提高育兒津貼、生育獎勵金及生育給付津貼，更重要的是優化第二胎以後補助項目，同時也將爭取中央編列專款專用經費，提升學生營養午餐品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法