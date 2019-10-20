INTERPOL大會》6友邦 大會發言挺台參與

2019-10-20

外交部：國際支持前所未有

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際刑警組織（INTERPOL）大會十八日閉幕，台灣今年再度未能與會，但是十一友邦為我致函INTERPOL主席、六友邦在大會中為台灣發聲，美日英德澳等五國駐台機構聲明挺台，並有十四國、超過一四○位各國國會議員表達支持。外交部昨天表示，這是台灣自一九八四年被迫退出後，獲得前所未有的國際支持，顯示越來越多國家對於INTERPOL基於政治考量排除台灣感到不滿。

INTERPOL第八十八屆大會，十五至十八日在智利聖地牙哥舉行，台灣雖未能與會，但在會議尚未開始前，就陸續獲得國際友人發聲支持。

在大會中，今年有貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯等六個友邦的與會代表為台灣發言，呼籲為確保全球執法無漏洞，應將台灣納入INTERPOL。

外交部發言人歐江安表示，這是台灣自一九八四年被迫退出後，首次在大會中出現如此強勁的友我聲音，將能有效增進INTERPOL社群瞭解及正視台灣所遭受的不公平待遇。

除大會發言外，包括貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、巴拉圭、諾魯、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯等十一友邦，為我致函INTERPOL主席金鍾陽，促請邀我以觀察員身分與會。

另外，貝里斯、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯等八國警政高層，則透過短片表達支持。

美國國務院以及美國在台協會曾數次表達支持台灣參與INTERPOL，此外，美日英德澳等五個理念相近國家，也透過駐台機構明確表達支持立場，其中美德更嚴正指出，執法政治化只會助長犯罪。

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