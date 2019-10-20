民進黨嗆韓國瑜：開芭樂票騙選票

2019-10-20

〔記者萬于甄、洪瑞琴、王捷／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜「放韓假」後，首次到台南造勢，民進黨「嗆韓」，痛批韓國瑜是「落跑市長」，只會開「芭樂票」騙票，高呼「台南反詐騙，拒絕韓國瑜」，呼籲選民在二○二○大選一定要做對選擇。

立委郭國文、立委參選人賴惠員及多名台南市議員昨開記者會，批韓「訂單跳票，別騙選票」。民進黨高雄市議員也組成「高雄韓流痛苦經驗團」，嗆韓荒廢市政，不但政見跳票，還故意逃避議會監督，一個「落跑市長」怎能讓人信任選他當總統！

郭國文表示，台灣政壇曾吹起一股韓流，主因是韓國瑜選前承諾許多農漁產品訂單，打動不少選民，但迄今這些與中國簽署的MOU幾乎都沒有兌現；不知是中國騙了韓國瑜？還是韓國瑜騙了台灣人民？抑或是中國透過韓國瑜騙台灣人民？呼籲鄉親看到韓國瑜從台南經過時，請韓快點兌現對農民的承諾。

韓台南造勢 被貼尋人啟事

韓國瑜昨在台南造勢指台灣人近年過得太窩囊，南市議會民進黨團總召林宜瑾回擊說，韓國瑜面對兌現政見的年度總預算，直接請假三個月，逃避議會監督，「這種騙完選票就走人的不負責任行徑，才叫窩囊！」

韓國瑜昨天在台南的大型造勢活動於水萍塭公園舉辦，但昨天一早公園內被貼了滿滿的「尋人啟事」，配上韓國瑜臉部糾結照片，似乎暗示韓國瑜請假參選讓高雄人找不到市長。

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