韓國瑜全國競總 1109開張

2019-10-20

〔記者施曉光／台北報導〕總統大選剩下不到九十天，國民黨總統參選人韓國瑜設在高雄市的全國競選總部規劃於十一月九日正式開張，目前競選組織架構的三大巨頭人選也已浮現。據黨內人士指出，全國競選總部主委、全國後援總會長、全國顧問團總團長規劃分別由前黨主席連戰、前黨主席吳伯雄及前副主席林豐正擔任，其中林豐正已經確定，連戰、吳伯雄最近會由韓國瑜親訪提出邀請，結果如何近日可望確認。

實際操盤人 總幹事曾永權

黨內人士透露，擔任韓國瑜競選總幹事的國民黨副主席兼秘書長曾永權，日前已銜命到連戰辦公室進行拜會。這位人士強調，基本上三大巨頭職務名譽性質較高，未來如果連戰確定掛名競選總部主委，應該不會親自下來操盤，選戰實際操作的人就是總幹事曾永權。

至於韓國瑜在二十二個直轄市、縣市與藍軍立委參選人的聯合競選總部，也將陸續成立。黨內人士透露，先前始終沒有鬆口接任地方聯合競選總部主委的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，未來都會掛名，這些新科地方首長都是考量目前議會仍在總質詢期間，未來議會結束總質詢後，都會全力投入輔選。

此外，訴求光復中央政權的國民黨中央特別選在本月二十五日「台灣光復節」成立「中央助選團」並舉行誓師大會造勢，團長由吳敦義領軍，六十名成員含括前朝藍營政務官、黨中央幹部、青工會長、青年團長以及部分直轄市議員。

不過，去年九合一選舉列名「中央助選團」副團長的前立法院長王金平這次「漏勾」，沒有出現在名單中。據了解，高層主要考量王金平迄今仍未放棄「參選到底」，在王動向未明下，不宜貿然列名，以免未來出現尷尬的狀況。

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