《鋼鐵韓粉投票率超高…》挺小英 范綱皓籲年輕人投票

2019-10-20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「如果你住進加護病房，你會去投票嗎？你不一定會！但是你家裡的長輩一定會！」「婚姻平權小蜜蜂」發起人范綱皓在臉書上示警，並貼出一張「二十歲，去投票吧！」照片，已吸引一萬四千人按讚。

根據近期總統大選民調，民進黨蔡英文均穩定領先國民黨韓國瑜超過十％，但近期有不少人，包括綠黨桃園市議員王浩宇均提出警告，若把鋼鐵韓粉的超高投票率算進去，鹿死誰手還難預料。

范綱皓前天在臉書表示，昨天遇到一位五十幾歲的鋼鐵韓粉跟他說：「就算（明年）一月十日車禍，住進加護病房，我隔天也會去投票支持韓國瑜啦！我絕對下架民進黨、下架蔡英文。」

范綱皓說，他真的佩服韓國瑜支持者的鋼鐵般意志，因為不管是柯粉，或是英粉，從民調數據看起來，大概有十％都是游離選民。投票日當天，可能暴雨懶得出門、可能出大太陽覺得要出去玩，可能想說反正小英贏十幾趴，不差他這一票，就不去投票了。

他表示，韓國瑜堅定支持者約有卅二％至卅五％，穩穩入袋幾乎不會變動，其中有九十五％的人，就算當天暴風雨，還是會去投給韓國瑜，所以東扣西扣，小英其實也沒有贏韓國瑜。

他透露，身邊至少十個高雄人跟他說，他們去年就是認為陳其邁怎麼可能會輸，而沒有回高雄投票。「這次，他們把明年的一月十一日留起來了，他們一定會回去投票。」

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