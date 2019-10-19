國民黨提名草案下週三提報》吳敦義曾永權 搶進不分區

2019-10-19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨組發會預定下週三將不分區立委提名辦法草案提報中常會通過後，就將啟動相關提名作業。據了解，多次表態考慮中的國民黨主席吳敦義，有可能被列在安全名單邊緣，黨內更傳聞副主席兼秘書長曾永權也有意擠入不分區名單。

國民黨訴求明年國會過半，不分區立委也成為黨內各路人馬爭取提名的「角力」戰場，據了解，除了多位中常委、資深前立委積極爭取，一些接近藍營圈的社團、業界，以及擔任黨中央任務編組等各界人士，也都透過各種直接或間接管道向黨內高層表達意願。

曾銘宗、林文瑞呼聲高

但目前呼聲最高的人選除立法院國民黨團總召曾銘宗，再來就是接受吳敦義勸退棄選雲林海線立委的全國農田水利會長林文瑞。而據了解，吳敦義有可能被列在安全名單邊緣，曾永權也傳有意擠入不分區名單。

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德日前表示，未來不分區提名會本於功能性、代表性、均衡性標準，黨中央提名審核委員會將充分就推薦名單進行通盤考量，而且絕對會公正、無私、無我。

據了解，由於中選會預定十一月十八日受理登記，因此不分區名單草案預定十一月十三日送中常會核備後，十六日召開中央委員會議行使同意權。

依往例，國民黨不分區立委提名程序是先由中央提名審核委員會接受各方推薦或自薦，排出一份提名名單草案，送中常會核備後，再交中央委員會議由二百一十位中央委員行使「不同意權」（即二分之一以上不同意才被刷掉），中央委員會議通過名單最後再交黨主席核定。雖然黨主席對不分區名單的裁量權是在最後核定階段，事實上在中央提名審核委員會研提名單時，黨內高層就有介入調整的空間。

曾有挺韓中常委打算連署提案，要求三十四個不分區立委名單，應由吳敦義與總統參選人韓國瑜各提一半，但因多數中常委沒有連署，最後胎死腹中。

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