韓國瑜反對交通部高鐵南延案 林佳龍：勿見樹不見林

2019-10-18

〔記者鄭瑋奇、李欣芳／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜指交通部的高鐵「左營案」，延伸至屏東六塊厝跟盲腸線一樣，他若當選總統，南延案要重新歸零。交通部長林佳龍昨表示，看高鐵南延要宏觀，交通部目標是要打造環島鐵路網，促進國土發展跟區域均衡，透過西部高鐵、東部快鐵，讓環島只要六小時達到一日生活圈；呼籲要競選國家領導人的政治人物，應該提出對台灣鐵道發展願景跟具體作法，不要「見樹不見林」，要有整體宏觀的目標跟規劃。

籲韓提鐵道發展具體作法

林佳龍表示，鐵道一日生活圈，可促進國土發展跟區域均衡，是現在軌道政策很重要的目標，不要單獨去看高鐵南延，這是要把目前尚未連結的路線連結起來。事實上政府要推的是西部高鐵、東部快鐵，串聯起來可以六小時環島，這不只是為高雄或屏東人，而是為了所有台灣人，讓大家可以透過交通緊密的連結在一起；對來台的國際觀光客，也能更容易搭乘鐵道環島旅遊。

媒體詢問是否會重新評估高鐵南延方案，林佳龍說，鐵道不只有高鐵、快鐵，還有捷運、輕軌，一些路線可以透過捷運連結，高鐵是骨幹，把台鐵、捷運、輕軌都串聯起來，打造鐵道國家願景，這對交通、產業、文化、觀光都是百年發展的願景。

政院：南延左營案 有四優點

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）則說，行政院長蘇貞昌曾提及，交通部就高鐵南延選定「左營案」有以下四項優點：包括不用多花一○○○億元；不用把才剛縫合的市區再次挖開；不用逼高鐵減班；不帶給市中心交通黑暗期。

Kolas說，若不採「左營案」，而是選擇「高雄火車站」或「小港機場」兩案，經費將暴增一○○○億元，選擇「左營案」也可避免市區住戶要大量拆遷的複雜問題。

交通部九月廿七日召開審查會，針對高鐵南延四條規劃路線進行討論，最後以經費低、可行性較高的「左營案」勝出，未來高鐵路線將從左營站岔出，不進高雄市區而延伸至屏東六塊厝，全長十七．五公里，預計耗資五五四億元興建。

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