27日成立競選總部》蘇嘉全妻選立委 民進黨盼懸崖勒馬

2019-10-18

洪恒珠當天將退出民進黨

〔記者葉永騫、彭琬馨／綜合報導〕立法院長蘇嘉全之妻洪恒珠本月廿七日將在屏東市成立競選總部，當天將退出民進黨，以無黨籍身分參選立委，引發政壇震撼。民進黨屏東縣黨部主委許展維昨表示，希望她以大局為重，登記前懸崖勒馬；該選區民進黨立委參選人鍾佳濱則說，將盡最大努力促成團結。

針對妻子洪恒珠規劃參選一事，蘇嘉全辦公室表示，沒有回應。

屏東因選區重劃，原先有三席立委縮減為兩席，原爭取參選的蘇嘉全姪子、現任立委蘇震清禮讓另位現任立委鍾佳濱參選，與國民黨提名的前屏東市長葉壽山對決，選情原本看好，沒想到無黨籍縣議員蔣月惠、一邊一國行動黨的潘偉龍陸續加入戰局，台灣民眾黨也有意推出人選，現在又有洪恒珠參選，鍾佳濱面臨各方夾擊，選情陷入危機。

現任屏東農業生物科技園區副主任的洪恒珠從七月宣佈參選以來，各項傳言不斷，洪恒珠已選定廿七日在屏東市成立競選總部，寄給地方人士的邀請函已印妥。洪準備在總部成立當天宣布退出民進黨，強調自己幫別人輔選超過卅五年，有實戰經驗與服務熱忱，這次要為自己拚一次。

鍾佳濱：盡最大努力促成團結

許展維表示，洪恒珠是民進黨的終身黨員，希望她以大局為重，在立委選舉登記前懸崖勒馬，即使退黨以無黨籍參選，還是會衝擊民進黨立委選情，對總統及政黨選票也都有影響，期盼黨中央、蘇嘉全能盡力勸阻。

鍾佳濱則說，跑行程時偶爾會遇到洪恒珠，盼能繼續朝整合方向努力，幸好民眾很有危機意識，相信最後縱使候選人不能整合、選票最終也會整合。

國民黨陣營對於洪恒珠參選持觀望態度，研判未來仍有變數。

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