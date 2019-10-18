高雄雙十升旗》熊海靈喊韓「總統好」 市府將罰廠商

2019-10-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕資深藝人熊海靈主持雙十國慶高雄升旗典禮時，竟在舞台上大喊「韓總統加油」，明顯違反行政中立原則，引發外界批判；高市觀光局昨表示，已決定對承辦廠商開罰，並與相關單位研議裁罰額度。

違行政中立惹議 裁罰額度研議中

民進黨高市議員李雅慧昨在交通部門質詢時指出，十月九日金曲之夜演唱會、十月十日國慶日升旗典禮中，都出現舞台上有人高喊凍蒜、總統等違反行政中立的言詞，李雅慧問，高雄市政府經費補助的活動可以這樣嗎？後續如何處理？

議員︰用公務預算 市府應展態度

李雅慧強調，既然是公務預算，基本上應該符合行政中立事宜，市府應展現基本態度，避免類似情況再發生。

高市觀光局代理局長邱俊龍指出，觀光局在金曲之夜僅列名指導單位，但國慶升旗確實是使用政府經費進行，針對爭議言詞部分已決定開罰廠商，目前與會計、政風討論中，裁罰金額未定。

邱俊龍說明，國慶日上午的升旗典禮與晚上草地音樂會，都是同一廠商承攬，總經費四百萬元，其中約一半屬於中央補助；上午違規事件發生後，相關單位已在研議裁罰額度，可能是直接開罰，也可能扣減經費。

另有官員透露，升旗典禮當下，現場市府員工早已注意到有些民眾帶著選舉物品進場，遂逐一私下勸說，不料員工在台下忙碌，台上突然傳出「韓總統加油！」讓員工當場傻眼。

還有地方人士爆料，熊海靈除了在主持過程中違反行政中立，另傳出她當場介紹國民黨民代時把名字都唸錯，讓藍營民代相當無奈，有藍營人士還誤以為她是故意的。

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