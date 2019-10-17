學者示警︰中國滲透台灣 嚴重程度僅次香港

2019-10-17

「侵門踏戶」要各級學校幫忙統戰 我方應禁止

〔記者陳昀、鍾麗華／台北報導〕台大學生會、台大研究生協會等團體昨在立法院召開記者會表態拒絕參與國台辦贊助、統戰色彩濃厚的「海峽兩岸青年學生領導力論壇」。與會學者直言，全世界都警覺到中國企圖輸出極權主義，「孔子學院」一家一家關，台灣是香港之外中國滲透最嚴重的地方，整個社會還不知不覺。

國外孔子學院陸續關 台灣仍不自覺

中研院台灣史研究所研究員吳叡人直言，兩年半前李明哲事件爆發時，中國已經意圖侵略台灣主權，年初中國國家主席習近平發表「習五點」、一國兩制台灣方案，也是公開表明要併吞台灣，如今這些活動擺明是「侵門踏戶」要台灣各級學校幫忙統戰，就是該禁止，整個社會還不知不覺。

吳叡人痛批，全世界都陸續在關閉孔子學院，就是警覺到中國利用資本主義全球化輸出極權主義，台灣各級學校還在裝無辜、裝傻，台灣已是香港之外中國滲透最嚴重的地方，把學生送過去是要學什麼領導力？學習近平鎮壓人民、箝制自由、貪污腐化，還是送去當洗腦協力者？他更痛批台大校長管中閔「你先前說自己不怕風、不怕雨、台灣社會的質疑，你只怕台灣年輕人不愛習近平」。

台北大學犯罪學研究所教授沈伯洋警示，國外孔子學院一家一家關，台灣幾乎所有學校都是孔子學院，中國在此鋪設國台辦、共青團、國務院的線來接觸台灣的老師、學生，或在臉書、LINE、微博等散播統戰、對台不利假訊息甚至是操控台灣選舉，這些點滴滲透的行為若不防範，未來恐怕無力抵抗。

對於中國各種統戰台灣學生的作法，民進黨立委管碧玲、蘇巧慧也出席記者會，呼籲政府正視並強化作為，蘇巧慧表示，盼教育部設置公開平台，匯集相關活動，揭露詳細資訊讓社會各界判斷。

陸委會籲各校 勿呼應統戰

陸委會則說，對岸加大對我青年學生工作，常藉文教交流名義包裝其統戰意圖，並以「落地接待」方式作為誘因，招攬我方師生赴陸交流，背後其實仍有中共官方支持或主導，其背後統戰意圖昭然若揭。政府再次提醒各級學校，不應呼應陸方對台統戰作法，以共同維護國家安全利益與兩岸文教交流有序進行。

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