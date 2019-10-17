開心戴冠軍帽 蔡：選舉應會成功

2019-10-17

〔記者陳冠備、張慧雯／綜合報導〕總統蔡英文昨日到彰化等地參訪，首站安排至有「冠軍帽」廟之稱的埔鹽順澤宮參拜，成為第一位到順澤宮參拜的總統參選人，蔡英文拿到帽子前看後看仔細端詳才戴上，她開心地說，這帽子有神明蓋印加持，明年願望（二○二○總統勝選）應該可以順利實現。

順澤宮因冠軍帽一炮而紅，不少人到廟求帽做為勝利象徵，郭台銘也曾戴上冠軍帽，高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬都曾戴著冠軍帽亮相，但都未親臨順澤宮，總統蔡英文昨日南下彰化參訪，第一站就選擇到順澤宮參香，內政部長徐國勇、彰化縣長王惠美、立委洪宗熠、陳素月、埔鹽鄉長許文萍等人陪同參香，順澤宮也準備近日最火紅的「冠軍帽」致贈總統，蔡英文親自收到帽子十分高興。

蔡英文說，當初聽到順澤宮的故事，就決定一定要來求個保佑，雖然事先有收到洪宗熠委員贈送的帽子，但「親自來拿比較有誠意」，相信在這頂帽子神印加持下，明年選總統能成功；她也為民進黨彰化選區立委拉票，並先讚美埔鹽鄉親有眼光，選到美女鄉長許文萍，希望彰化也能開出漂亮選情。

順澤宮創廟三百多年來第一次有國家元首到廟參香，對此，順澤宮主委魏信顧相當歡迎，準備一頂印有「埔鹽順澤宮」帽子贈與，而贈送的帽子並沒有加印總統蔡英文等字樣，因為這是該廟傳統，未來有其他候選人來參香也不會特別加印，一切自然。

蔡英文也到社頭鄉舊社天門宮參拜，所到之處受到不少鄉親歡迎，她致詞時表示，就任三年多來，政府一直在拚經濟，但受限於美國與中國貿易戰，國際情勢起伏不定，但台灣經濟始終保持穩定成長，尤其今年經濟成長率已經位居亞洲四小龍之首，這是政府與民眾一起努力的成果。

期待韓有決心保衛國家主權

對於國民黨總統參選人韓國瑜以阿拉丁神話比喻兩岸外交問題，蔡總統昨參加「台灣國際智慧能源週」受訪時表示，兩岸是很嚴肅的議題，民眾期待他講的內容，應該是「如果他當總統，有決心保衛國家主權、維護民主自由生活方式」。

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