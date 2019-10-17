啟動輔選?! 侯友宜：先做好市政

2019-10-17

〔記者賴筱桐、周湘芸／新北報導〕一直以「專心拚市政」為由、未和國民黨總統提名人韓國瑜同台的新北市長侯友宜，已悄悄展開輔選行程。據了解，侯友宜十四日在不公開的「新北市戰警總會」成立大會上，與多位國民黨籍立委提名人同台，侯請求與會者支持黨籍候選人，他雖然沒有直接講出「韓國瑜」三個字，但侯有介紹到場的韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維代表總統提名人出席。

侯友宜昨天有多場市政行程，記者原本想訪問此事，但市府隨行人員以「趕行程」為由，表示沒有安排媒體採訪的時間。

韓國瑜及妻子李佳芬先前來新北市拜票，侯友宜始終以「專心拚市政」為由，沒有同台輔選，因此讓外界衍生「切割韓國瑜」的聯想；侯友宜十四日在公開的市政行程中受訪說，現階段要先面對議員的總質詢，要先做好市長分內的事，他並意有所指地說，「總質詢後，會把自己的角色扮演得很好。」

雖然侯友宜的說法模稜兩可，但黨務人士透露，侯友宜應該會在十一月七日的市政總質詢結束後，再投入輔選活動；就在十四日當天，侯友宜到新莊區參加行程不公開的新北市戰警總會成立大會，包括國民黨新北市黨部主委李乾龍、市議會議長蔣根煌等人受邀出席，新北市各區的十二位黨籍立委提名人，除了立委羅明才另有行程缺席，其餘十一人都到場。

與會者轉述說，當天互動熱烈，侯友宜在台上逐一唱名各黨籍立委參選人，請求與會者支持，侯向台下的與會人士喊話說：「新莊的在哪裡？要支持陳明義」、「板橋的在哪裡？要支持林國春及柯志恩」。

侯友宜在會中表示，如果市政做不好，絕對不敢叫大家去支持哪一位參選人，市政先做好、他的表現得到市民肯定，他才有資格拜託大家去支持誰；此外，侯友宜還介紹與會的鄭世維是代表總統參選人出席，呼籲大家支持國民黨提名的人選。

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