否認轉戰不分區 蔡英文挺余天連任

2019-10-17

〔記者翁聿煌、邱書昱／新北報導〕新北市立委選舉第三選區（三重區大部分）發生綠營內訌風波，民進黨已提名立委余天爭取連任，但黨籍市議員李余典的女兒李旻蔚將以台灣民眾黨身分參選，地方盛傳因為余天違反當初與李余典私下協議「余天轉戰不分區，區域立委由李余典接棒」的政治承諾，才導致李旻蔚「代父出征（復仇）」；余天昨天強調，從未承諾轉戰不分區，會努力跟李余典父女溝通。

余天目前也是民進黨新北市黨部主委，並擔綱蔡英文總統的新北市競選總部主委的輔選重責，但他自己的立委選情卻面臨「後院失火」，地方政壇人士評估，李旻蔚參戰對余天的選情將造成影響。

余天昨晚參加新北資深黨員聯誼餐會，蔡英文也出席，她拍拍余天的手臂鼓勵說，在困難的時間感謝余天一路相挺，今年初的立委補選賣力守住三重，她請大家拿出最大的力量，支持余天順利連任。

蔡英文表示，三年多來做了很多事情及改革，有些政策做到一半，需要繼續延續才能實現理想，現在局勢多變，需要有意志、有決心的執政者，以團結的政黨做支柱，一起守護台灣；她並說，執政這條路很辛苦的做了許多改革，已為台灣經濟轉型打下地基，三年多來的努力成果也呈現給民眾，選舉最後階段要全力衝刺也要團結，許多支持者已經歸隊。

昨晚餐會有五百多人參加，許多年輕的爸媽帶著小朋友和蔡英文合影，出席的黨員熱情高喊「辣台妹加油」、「蔡總統凍蒜」。

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