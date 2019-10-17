復刻《台灣青年》 蔣渭水影像集出版

2019-10-17

〔記者劉婉君／台南報導〕今天是「台灣文化日」，國立台灣歷史博物館復刻現存的一九二○年代刊物《台灣青年》，並重新收集、編輯蔣渭水相關的影像，出版《人間蔣渭水：蔣渭水歷史影像集》，希望讓現代台灣民眾看見百年前台灣文化協會知識份子們的努力、與他們眼中珍視的民主，並重新省思今日台灣面向世界應該怎麼做。

一九二一年十月十七日，蔣渭水、林獻堂、蔡培火等人創立「台灣文化協會」，致力推動文化啟蒙，展現出「讓台灣成為台灣人的台灣」、「讓台灣成為世界的台灣」的自覺及自信。而復刻台灣文化協會相關史料，為台史博近年來的重要工作，館方選在台灣文化日前一天舉行新書發表會別具意義，蔣渭水之孫蔣朝根及多位研究學者也出席。

台史博研究人員劉維瑛表示，《台灣青年》於一九二○年七月在日本發行，由蔡培火擔任主編，希望引進新知救台灣，啟蒙台灣人的思想、智識，《現存台灣青年復刻》為大開數復刻，共計五冊；《人間蔣渭水：蔣渭水歷史影像集》則集結近二百五十張影像資料，以不同的方向與角度看二、三○年代曾在台灣政治社會運動上扮演重要角色的蔣渭水。

台史博館長林崇熙指出，百年前的青年們面對第一次世界大戰結束，透過辦雜誌、報社的方式，希望台灣人自覺，成為現代的國民，出版《現存台灣青年復刻》與《人間蔣渭水》，不只回顧歷史，也希望現代青年可以得到啟發。

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