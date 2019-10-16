審大學預算扯蔡英文論文 民進黨團痛斥陳學聖「政治勒索」

2019-10-16

〔記者黃欣柏、林良昇、蔡彰盛／綜合報導〕立法院教育及文化委員會十四日排審各國立大學預算，國民黨立委陳學聖竟要求在場各國立大學校長以舉手方式表態，是否相信總統蔡英文的博士論文為真。立法院民進黨團昨召開記者會，痛批陳學聖假借審查預算之名，行「政治勒索」，放著重要預算不審，只顧潑政治髒水，令人深感遺憾。

蔡總統昨出席新竹市立委參選人鄭宏輝舉辦的「毛小孩健康教室」記者會，被問及上述事件。蔡回應，她很訝異陳學聖要求國立大學校長做政治表態，這是在一個錯誤場合問了錯誤問題，不僅不值得效法，也極端不恰當；陳學聖則回嗆蔡總統惱羞成怒。

陳學聖在立院教文委員會質詢時，還質疑政治大學校長郭明政不提供蔡總統當年任教時的升等資料，並嗆：「我一定特別審政大的預算，審校長你的預算！」郭則無奈回應，政大隨時歡迎立委前去查閱資料。

民進黨團幹事長管碧玲表示，蔡總統的論文早就是千真萬確的事實，但陳學聖仍披著言論免責權的外衣，不擇手段企圖助長國民黨總統參選人韓國瑜的選情，令人難接受。

民進黨團書記長李俊俋質疑，陳學聖還要求調閱蔡總統當年升等的學經歷文件，但教育部安排今日去政大，陳學聖又以「怕被設計」為由推辭不去。

民進黨立委林靜儀表示，當天教文委員會排定審查高達三○三三億元預算，陳學聖身為專業資深國會議員，卻選擇潑政治髒水。

陳：未濫用職權 也沒有勒索

對此，陳學聖召開記者會回嗆蔡總統惱羞成怒，表示自己有責任了解總統的清譽為什麼會受到外界質疑。他強調自己未濫用立委職權，也沒有勒索，不去看資料是因為教育部和政大做太多規定，包含不准帶其他人、不准拍照錄影、不准觸碰等層層刁難，也不能分辨真偽。

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