訪美籲台僑團結一致 賴清德：全力支持蔡總統連任

2019-10-16

〔記者洪瑞琴、鄭名翔／綜合報導〕前行政院長賴清德為總統蔡英文助選，啟動訪美行程已抵達舊金山，受到台僑熱烈歡迎，大家相見歡第一句話就是「台灣要贏」！

賴清德於美西時間十四日抵達舊金山，受到台僑熱烈歡迎。賴感謝表示，大家要為台灣團結一致，全力支持蔡英文總統連任，國會立委過半，共同守護台灣。

綠營人士指出，賴清德為蔡總統助選行程，首站於舊金山出席北加州造勢大會（美西時間十五日晚間），正巧國民黨總統參選人韓國瑜也是請假後首日拚競選，由於賴曾以「百年難得一見政治奇才」比喻韓，未來兩位「高手過招」，精采可期。

據了解，賴清德將以民進黨「二○二○、台灣要贏」選舉主軸，呼籲「團結台灣、守護民主」，爭取美國僑界全力支持蔡總統當選連任。

賴清德出席舊金山的北加州造勢大會後，接著在美國時間十七日於芝加哥出席中西部後援會、十九日出席華府後援會、廿日出席紐約後援會。由於這次訪美助選行程是民進黨初選過後，賴清德首度公開政治活動，下一步政治之路，也因此備受矚目。

綠營人士認為，「蔡賴配」是基層民意最大期待，但副手人選也要尊重蔡總統決定，由於韓國瑜未宣布搭檔人選，加上宋楚瑜、郭台銘、柯文哲等人布局變數，民進黨不用急著亮底牌，才能維持政治溫度、拉抬選情。

民進黨主席卓榮泰昨受訪時強調，副總統人選完全屬總統權力，黨內未曾討論此議題；而賴在美國的談話會以「團結台灣」為主軸，應不會提到副手話題，最終仍由蔡總統決定，並於合適時機對外公布。

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