國際刑警組織今開大會 12國130議員 挺台參加

2019-10-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際刑警組織（INTERPOL）今將召開第八十八屆大會，我國刑事局一月即致函INTERPOL，表達盼參與訴求，但到大會召開前夕，「都沒有正式回覆」。知情人士昨表示，今年國際挺台力道更強，已有美國行政部門明確表態，及十二國、多達一三○多位議員的具名支持。

INTERPOL將於十五日至十八日在智利召開大會，但台灣自一九八四年因中國入會、被取代參與資格，自此無法和INTERPOL聯繫、也無法出席大會，對我國因應跨境犯罪執法造成困擾。

我國於二○一六年重啟推動參與INTERPOL案，致函盼以觀察員身分參加大會，當時INTERPOL回應援引一九八四年決議，請我方改洽北京中央局。二○一七年，我國因世大運申請維安協助，時任INTERPOL主席、後來失蹤下台的中國籍孟宏偉也消極回應。

二○一八年，我方二度致函，當時孟宏偉消失，我方期待情勢有所改善，但INTERPOL法律部門態度仍僵硬，二度援引一九八四年決議與改洽北京等回應。

我方致函爭取參與 未獲正式回覆

今年我方早在一月下旬就致函INTERPOL，但知情人士昨說，「目前為止都沒有正式回覆」，我方自去年開始加強爭取國際支持力道，去年獲得五個理念相近國家透過行政或立法部門支持，並有十一個友邦替我致函。

今年在大會召開前，已有八個友邦警政高層出面聲援，美國行政部門多次明確表態支持台灣有意義參與，以及英國與義大利等十二國、多達一三○多位議員，透過連署或決議文方式具名支持，且相關文宣活動仍在進行中，挺台力道更強。知情人士說，「說服需要時間」，當INTERPOL發現國際社會支持台灣時，會比較願意思考彈性改變。

我國希望參與INTERPOL有三大訴求，除了爭取以觀察員身分參與會議，另包括盼授權使用「I-24/7全球警察通訊系統」，以及讓我方人員參與INTERPOL的教育訓練活動。

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