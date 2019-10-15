（彰化）陳杰轟國民黨沒黨魂 縣黨部批違紀

2019-10-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕黨內「互打」？國民黨中央委員、前立委陳杰有意參選立委，彰化縣黨部已建議黨中央開除其黨籍，陳杰昨天在其競選總部召開記者會，他砲火四射猛批，甚至大罵國民黨「沒黨魂」。國民黨彰化縣黨部表示，陳杰一再詆毀縣黨部，深表遺憾與嚴厲譴責。而發生此情況之後，地方人士認為，將對國民黨選情造成一定影響。

陳杰︰開除黨籍操之過急

陳杰因在彰化縣立委第二選區的黨內初選民調落敗，由縣議員張瀚天出線，他並未認輸，在本月一日成立競選總部，執意參選立委。日前，國民黨彰化縣黨部考紀會呈報黨中央，建議開除其黨籍。

「這樣的國民黨還有救嗎？」 記者會一開始，陳杰和支持者高喊抗議，他表示，國民黨沒有原則、沒有黨魂，終究會被人民唾棄！

陳杰說，彰化縣黨部建請國民黨考紀會開除他的黨籍，該動作凸顯二大錯誤，一是違反黨章，被提名人已違反「排黑條款」；二是立委選舉未受理報名登記，黨部會不會操之過急？

陳杰說，被提名人（張瀚天）連初選資格都沒有的人，國民黨違反黨章予以提名，這樣的政黨已喪失黨魂，而他雖登記初選，卻未參與初選，因為沒有通知他派員監聽民調，也沒有通知協調選擇民調公司，黨部自行進行初選，卻要他承認初選結果，這不是霸王硬上弓嗎？

縣黨部︰譴責參選與攻訐

對此，國民黨彰化縣黨部強調，張瀚天才是「正藍軍」。並在新聞稿中指出，黨內初選均秉持公平、公正、公開之原則，依規定張瀚天就是符合參選資格，整個初選過程可受公評。

縣黨部指出，陳杰初選未獲提名後仍動作不斷，成立競選服務處，公開宣布參選第二選區立委，明顯違反黨紀。根據彰化市考紀會陳報事證及建議開除陳杰黨籍，也已召開縣黨部考紀委員會，認為陳杰違反黨紀事證明確，並惡意攻訐國民黨，經出席九位考紀委員表決，全數通過依據彰化市考紀會建議開除黨籍處分。

張瀚天︰尊重任何參選人

而獲得提名的張瀚天則表示，從參與黨內初選開始，他就希望是場「君子之爭」，目前初選已告一段落，現在已經到了選前關鍵時刻，希望候選人們都向前走，他的態度始終相同，對於任何人的參選都予以尊重和祝福，他會拚全力，為國民黨贏得第二選區的關鍵這一席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法