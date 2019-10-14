高雄立委戰況》國民黨 寄望韓流逆轉選情

2019-10-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨挑戰高雄市八席區域立委，力拚八仙過海，雖因高雄市長韓國瑜聲勢下滑，牽動立委選情，不過藍營相信韓流會再起，選戰最後三個月才是重點。

藍營人士指出，韓國瑜去年在不被看好的情況下挑戰高雄市長，就是靠著鴨子划水的毅力，在投票前三、四個月逆轉選情獲勝，國民黨希望將韓的勝選模式複製到立委。

只是藍營內部仍有問題存在，主要是初選時期爭議未解，包括部分選區沒經初選就提名，有同志感覺不被尊重；部分選區則是初選結果僅微小差距，黨中央事後未妥善處置，讓某些參選人很不是滋味，多少影響整合。

藍營分析，一選區前市議員王齡嬌挑戰立委邱議瑩，王齡嬌雖處劣勢，但爆發力強、後勢可期。二選區黃韻涵是高市副議長陸淑美女兒，年輕形象佳，又有深耕基層的陸淑美輔助，有機會與立委邱志偉一搏。

三選區黃昭順基層實力勝過立委劉世芳，雖有無黨籍郭新政、蘇博廷加入戰局，只要穩紮穩打，絕對可搶回藍營票倉。四選區徐慶煌挑戰立委林岱樺難度雖高，但徐慶煌一步一腳印爭取認同。

黃柏霖 超級大黑馬

五選區由市議員黃柏霖挑戰立委李昆澤，黃柏霖人氣始終在高檔，議員任內評價佳，被視為超級大黑馬。

六選區市議員陳美雅對上立委趙天麟、無黨籍吳佩蓉，擁有日本法學博士學位的陳美雅學經歷出色，在傳統公教區有優勢。七選區市議員李雅靜對壘立委許智傑，另有時代力量陳惠敏加入戰局，該區年輕族群、小家庭多，李雅靜年輕、活潑等特質深獲青睞。八選區市議員陳麗娜挑戰立委賴瑞隆，陳麗娜長期扮演議會主攻火力、知名度高，只要掌握議題、發揮女性特質，可望突破綠地。

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