高雄立委戰況》民進黨 八仙過海機會不小

2019-10-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕本屆立法院高雄市九席區域立委全為民進黨籍，下屆因選區調整減為八席。綠營人士評估，雖然部分選區出現票源相近的第三勢力挑戰，但因高雄市長韓國瑜聲勢下滑，加上立委深耕基層與現任優勢，很有機會全數連任。

綠營人士指出，半年多前韓國瑜聲勢仍高，順勢衝高藍營氣勢，當時立委選情大致五五波，但之後韓聲勢不斷滑落，加上現任立委長期深耕基層，部分選區已拉開差距，有信心全數連任。

一選區邱議瑩對上國民黨王齡嬌與可能代表台灣民眾黨的前高市議員羅鼎城（原為民進黨籍、已退黨），邱議瑩保有一定優勢。二選區邱志偉對手為國民黨黃韻涵，邱志偉憑藉長期深耕基層與親民形象，目前態勢維持領先。

三選區劉世芳對壘國民黨老將黃昭順，另有無黨籍郭新政、蘇博廷挑戰，此區被藍營視為指標，原有相當把握搶回，疑因韓聲勢滑落，加上黃昭順個人因素等，原本落後的劉世芳急起直追，已呈現五五波，且劉世芳聲勢持續向上。

四選區為綠營傳統票倉，林岱樺對上國民黨徐慶煌，若無意外，這是綠營必取一席。五選區李昆澤對上國民黨高市議員黃柏霖，另有台灣民眾黨李佳玲競逐，李昆澤雖領先，但因對手人氣不差，仍需穩紮穩打。

至少五區有優勢

六選區趙天麟對上國民黨高市議員陳美雅及無黨籍吳佩蓉，趙天麟憑藉基層實力、青壯派形象等優勢，連任氣勢佳。七選區許智傑面對國民黨高市議員李雅靜、時代力量陳惠敏挑戰，該區年輕族群、小家庭多，加上對手各有特質，面臨激戰。八選區賴瑞隆對上國民黨高市議員陳麗娜，因此區也是綠營重地，賴瑞隆應可過關。

整體而言，八區至少五區有優勢，三區小幅領先，只要維持現有態勢，有望八席都連任。

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