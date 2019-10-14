台南立委戰況》國民黨 力求敲開綠營鐵板

2019-10-14

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市是國民黨艱困選區，從二○○八年以來連三屆區域立委席次抱鴨蛋。下屆南市立委席次多出一席，國民黨寄望挾「韓流」餘威與前黨主席洪秀柱南下挑戰民進黨立委王定宇的話題性，敲開綠營鐵板一塊。

國民黨在第一選區提名本屆市議員選舉最高票的蔡育輝，他的基層實力不錯，目前在民進黨分裂未平情況下，對民進黨賴惠員構成威脅，但選戰倒數激戰時，須憂心「最大對手」變成蔡英文。

第二選區國民黨提名中生代李武龍，其父是前立委李和順。李武龍曾任南縣議員，是現任南縣區漁會理事長，人脈實力不弱，但對上今年三月才在立委補選勝選的民進黨郭國文，知名度和支持度有待急起直追，國民黨在較弱的麻豆、佳里、善化、西港大票倉需要強化。

第三選區國民黨徵召北區振興里長童小芸「越級挑戰」尋求連任的民進黨陳亭妃，一般評估情勢一面倒。

新增的第四選區將是南市立委選情最激烈選區，由國民黨林燕祝對上民進黨林宜瑾，兩人都是市議員，林燕祝在本屆市議員選舉甚至拿下永康區最高票，她合體洪秀柱，「柱柱姐」助攻「燕祝姐」，雙姝激戰，勝負難料。

第四選區雙姝戰 有看頭

第五選區，國民黨徵召市議員蔡淑惠挑戰尋求連任的民進黨立委林俊憲。林俊憲在國會評鑑表現亮眼，又是前行政院長賴清德的子弟兵，蔡淑惠硬拚吃力，國民黨內也有分裂隱憂。此外，反南鐵東移自救會長陳致曉、安定力量李伯利也參戰。

第六選區，洪秀柱空降挑戰王定宇，王定宇本屆立委選舉時，在永康、南關線拿下逾七成得票率及第一高票，洪的參選增添選戰話題性；安定力量李晉豪也加入戰局。

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