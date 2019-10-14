台南立委戰況》民進黨 母雞效應拚全壘打

2019-10-14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市下屆立委席次由五席增為六席，在基本盤綠大於藍，以及蔡英文總統連任氣勢的母雞效應下，民進黨南市黨部樂觀看待台南有望擊出全壘打，達成六席全上的目標。

第二選區郭國文今年三月才經過立委補選一戰，險勝國民黨謝龍介。經歷此役操兵後，郭國文對連任不敢大意，勤跑基層，並加強山區的經營，綠營評估要過關不是問題。

第三選區陳亭妃、第五選區林俊憲及第六選區王定宇三人在國會表現、爭取地方建設頗受肯定，基層實力不錯，選情穩定；其中，王定宇對上國民黨前主席洪秀柱，話題十足，必是焦點戰區。雖然洪空降參選確實為國民黨帶動氣勢，但王定宇在選區不管是空戰、還是陸戰，兵強馬壯，很難撼動。

不過，民進黨在南市要打出六席全上的全壘打也不是沒有隱憂。第一選區的前市議員賴惠員，她在黨內初選擊敗立委葉宜津和前台南市副市長顏純左，裂痕至今仍未撫平，影響綠營支持者的團結。黨內評估，目前整合已朝正向發展，只要完成黨內整合，要保住這一席就不成問題。

賴神出馬 選情大大加分

而新增一席的第四選區（永康、新市及新化區），為藍綠選情最接近的一區，民進黨提名六連任市議員林宜瑾，對戰實力不弱的國民黨市議員林燕祝，雙姝議員對決，旗鼓相當，卻又有一邊一國行動黨推出前民進黨市黨部副執行長林志文參戰，對民進黨造成不小的壓力。

民進黨評估，第四選區基本盤綠略大於藍，在候選人條件相當下，林宜瑾還是略勝一籌，況且未來還有「王牌」，如前行政院長賴清德出手，投入輔選，甚至形成「蔡賴配」，對台南整體選情拉抬是一大加分。

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