步步為營 蔡強化基層組織

2019-10-14

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜即將請假投入選戰「放韓假」，民進黨黨政人士指出，韓國瑜的模式就是複製他上一次在高雄選舉的經驗，第一是不斷動員造勢，第二是大量的訊息攻勢。因此，蔡英文競選團隊的因應是經營基層組織，把總統與立委、立委與地方的關係綁得更緊，並建立回應假訊息的新總體思維。

新總體思維 打假訊息

黨政人士指出，去年年底大選時，假訊息一度到最高峰，過去三週，這類錯假訊息的量變得非常高，尤其在例假日、連假時，可看出對手陣營將去年操作高雄選情的模式再操作一次。雖然蔡總統的選舉態勢相對穩定，但競選團隊步步為營。

該人士說，蔡總統目前還是以國政優先，重點放在國政穩健上，競選團隊則會放比較多的心力因應組織動員與假訊息，目前競選團隊對假訊息回應不僅速度加快、也不可能只回應一次、更不會只從一個管道出去，而是同步考慮到社群通路的總體思考，不會讓正確的訊息出不去，去年大選時就沒有這套的總體思維。

黨政人士說，選戰剩下九十多天，美中貿易談判還在繼續，香港的狀況還是很不穩定。蔡總統花在維持國政穩定的行程較多，競選團隊也盡量設計活動、文宣，讓蔡總統在政策和政治上被更多人看到。

在競選政策方面，輔選人士指出，因蔡總統是競選連任，很多施政是延續的，政策的推動規劃會落實在行政團隊各部會政策，以及行政院長蘇貞昌的施政報告上提到的大方向，這些就是未來要爭取連任的政策方向。

輔選人士說，競選辦公室未來會提出「重點政策」，由民進黨智庫提出的建言要轉化為未來的政策，會透過智庫、行政體系及競選辦公室意見交換後再提出。

對國民黨後勢評估，黨內人士指出，國民黨要角彼此沒有凝聚的目標，短期內還看不出來國民黨整合的可能性；且地方上，國民黨立委參選人也建立起「韓國瑜防線」，怕被韓拖累。

至於國民黨握有多數地方縣市行政資源優勢，是否成為大選挑戰？黨內人士指出，在關鍵時刻，國民黨的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美都沒有接受韓地方競總的職位，相信他們會思考與韓結盟對其施政有無好處，以及是否會影響他們在政壇上的論資排輩等。

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