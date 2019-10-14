民調落後 韓有信心逆轉勝

2019-10-14

〔記者林良昇、賴筱桐／綜合報導〕近幾個月來，外界民調呈現國民黨總統參選人韓國瑜大幅落後蔡英文總統，但韓陣營內部評估，坊間民調與實際民調有落差，韓國瑜民調確實落後，但僅落後約七％，韓本人也在與友人餐敘時私下表示，「只要在十％以內，都還有機會逆轉勝」。

韓國瑜在各媒體民調持續低迷，大部分都落後蔡總統超過十％，但據指出，韓陣營內部民調顯示韓落後僅約六至七％，稱不上不可挽回。韓國瑜近期被問到民調落後問題，韓稱只要落後在十％以內，都還有逆轉機會，仍有信心。

韓競辦副執行長孫大千昨受訪表示，鴻海創辦人郭台銘宣布不選後，韓民調下滑就是可以預知的結果，就像「選票不滅定律」，當「郭柯聯盟」決定不角逐總統大選，屬於「郭柯聯盟」的選票就會有不同去處，其中最大一部分約十％的選票流向蔡總統，當晚蔡總統就吃了一顆大補丸。

孫大千分析，原本跟著「郭柯聯盟」離開國民黨的五％到八％淺藍選票因為國民黨並沒有正式的走向整合，反而進入實質分裂，這些選票恐怕需要一段時間才會沉澱回流，韓陣營充滿信心，會在十月底前讓民調打平，十一月中黃金交叉。

一名藍營人士也說，去年九合一大選，韓國瑜也是在最後三個月民調才超越當時的對手陳其邁，未來三個月變數還很大，絕對不是垃圾時間。

未來三個月 絕不是垃圾時間

一位尋求連任的國民黨北部立委表示，他在基層跑行程，並沒有遇到藍營支持者當面說支持他、不支持韓國瑜，但有遇到不少藍營支持者希望韓國瑜能夠加油，顯見這些選民支持藍營，但對韓信心不足，這些人可能在做民調時不願表態，希望韓請假後，全力跑選舉改善。

另，韓國瑜民調落後蔡英文，尤其在年輕族群居於劣勢，國民黨將強化青年工作，除成立「韓國瑜全國青年後援總會」、「韓國瑜全國青工後援會」，並規劃十一月中旬為韓國瑜量身打造與年輕人的座談會，若效果不錯，還要加碼在中部、南部、東部舉辦，幫助韓國瑜重新挽回年輕人的心。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡昨天受訪表示，對於青年後援會的活動，競選辦公室不了解細節，未來競辦也會舉辦青年座談會，增加與青年互動的機會，希望爭取年輕人的支持。

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