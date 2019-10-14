蔡英文新北競選總部 12月1日成立

2019-10-14

〔記者周湘芸、俞肇福／新北報導〕新北市是全國最大票倉，蔡英文總統的新北市競選總部將設在板橋區縣民大道二一○號，預計十二月一日舉行成立大會，組織架構及輔選韓幹部已大致底定，選舉操盤手為立委余天（正國會）、吳秉叡（蘇系）及市議員陳文治（新系），兼顧派系平衡，可望有效整合地方勢力。

余天擔任主委 總幹事為吳秉叡

蔡英文新北市競選總部的幹部透露，總部將於今天起裝潢，相關人員在兩週後陸續進駐，榮譽主委是行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃和前台北縣長尤清，主任委員由余天擔任，總幹事由吳秉叡擔綱，執行總幹事是陳文治，決策會議召集人是民進黨市議會黨團總召集人何博文，各選區的立委與市議員分別擔任副主委及副總幹事，希望藉由聯合競選模式，發揮「母雞帶小雞」的輔選效果，拉抬整體選情。

余天表示，黨籍立委提名人都希望增加與總統互動的機會，未來將安排蔡總統與立委提名人合體的競選行程。為了提高網路聲量，也將同步線上直播，爭取年輕族群支持。吳秉叡說，黨籍立委提名人都會和蔡總統合掛競選看板，市議員服務處也將改為總統和該區立委提名人的後援會，舉辦活動及座談會等。

韓國瑜擬夜宿新北 侯友宜︰歡迎所有候選人

另外，國民黨總統提名人韓國瑜即將展開巡迴各地的「產業學習與傾聽土地之旅」，外界關注韓國瑜未來如果夜宿新北，市長侯友宜是否合體輔選？侯友宜昨受訪說，歡迎所有候選人來新北市，提出有關新北市的政見，用建設帶來希望，這是他滿心的期待。

媒體追問「禿子、漢子何時合體」？侯友宜仍重申「拚市政」的立場，他表示，即將面對議會的總質詢，議員們有很多關心市政的議題，他要好好準備並跟議員報告。對於國民黨新北市黨部主委李乾龍說，只要侯友宜出馬輔選，藍營在新北市的立委席次將可「坐六、搶七、望八」；侯回應說：「大家好好努力、認真打拚市政，民眾支持就會有很好的成績。」

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