韓邀蔡英文辯論兩岸政策／ 綠議員下戰帖 要韓先辯論市政

2019-10-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨邀總統蔡英文辯論兩岸政策，民進黨市議員林智鴻酸韓國瑜沒臉與膽量面對市議會的監督，有什麼臉邀蔡英文辯論，他昨也向韓國瑜下戰帖，要求先辯論市政，對高雄市民交代。

林智鴻酸韓沒臉與膽量面對議會監督

林智鴻表示，高雄市民等不到發大財，韓國瑜自己發大財後，就落跑要去選總統，自己編列的一○九年度預算，自己不敢面對議會監督，就想請假迴避，應該先面對大家的質疑，包括為什麼要落跑、高市明年仍舉債六十四．二億元等。

林智鴻指出，韓國瑜應該要有膽量，先接受市議會的監督，而不是落跑走人，不管高雄市政，他向韓國瑜下戰帖，辯論如何讓高雄發大財，如何當一個負責任重然諾不落跑的政治人物，時間、地點讓韓國瑜挑，看要拿穿雲箭還是穿心箭，他都等著韓國瑜！

林智鴻進一步說，韓國瑜的兩岸政策選擇退讓換取假象和平，加害者中國不斷文攻武嚇，用各種手段干預台灣的自由民主，這都是不爭的事實，韓國瑜面對中國惡行，從未譴責過半句話，反而回頭批評蔡英文、民進黨造成兩岸關係緊張，等於是幫助中國分化台灣內部團結力量。

林智鴻強調，任何人都追求和平，但和平是彼此對等與尊嚴，不以武力恫嚇為前提，韓國瑜若捍衛中華民國主權，他進到中聯辦怎麼不說？就是因為不敢講這些話，只會在國內喊一喊，尤其國旗是凝聚國人的印記，在國際上被打壓時，用來團結對抗外敵，他不該拿來當作選舉的工具。

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