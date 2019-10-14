韓愛說大話常遲到 高雄市府員工也怒批

2019-10-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕公民假日論壇昨在三民公園登場，吸引大批鄉親參與，不少民眾登記發言，暢談對高雄市長韓國瑜的失望與對韓粉動輒霸凌他人的憤慨，還有市府公務員勇敢批判市長常說幹話、常遲到，台上台下都講到欲「罷」不能。

公民假日論壇 台上台下罵不停

公民假日論壇由公民割草行動策劃，第一場今年七月間在鳳山舉行，昨天是第二場，選在三民公園舉辦，後續會繼續在其他區域辦理，邀鄉親表述對市政的想法；割草同時公布罷韓連署書累積達九萬七三五七份，宣示罷韓連署會持續下去。

對韓失望 對韓粉動輒霸凌他人憤慨

論壇型態主要是讓公民發聲，有意見的民眾可先向主辦單位登記、每次發言五分鐘，另有多位立委、市議員、里長到場相挺，上台時間跟所有人一樣。

發言民眾多對高雄市長韓國瑜的施政及參選總統相當不以為然，「我去年投票給韓國瑜，很對不起」、「他才當市長三個多月就報名選總統，實在誇張」、「說大話能解決高雄負債三千億元，當選後又說一堆理由」、「總是愛講大話」。

公務員：外界責怪市府 基層很無奈

還有一位高市府公務員勇敢上台，感慨市長對外關係弄不好（遲到），結果外界似乎責怪高市府，讓基層員工很無奈，明明大家都很辛苦、努力；現場另有位女子打扮成瘟疫醫生，用行動默默嘲諷、抗議韓國瑜的落跑，也有民眾痛斥民進黨跟國民黨一個樣。

管碧玲、李昆澤、許智傑等立委，及鄭孟洳、郭建盟、林智鴻、高閔琳、黃文益等市議員到場致意。

議員：市政停擺、承諾跳票 踐踏高雄人

李昆澤說，去年高雄人用選票選出新市長，代表對高雄發展有不同想法，希望比過去進步，但韓國瑜讓大家失望，市政停擺、承諾跳票，做三個月就宣布參選總統，溜之大吉的市長，說的嚇死人、做的氣死人，踐踏、傷害所有高雄人的期待。

鄭孟洳感慨，在議會代表人民發聲，卻遭韓粉糟蹋，希望鄉親站出來，給市長看看基層的力量。

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