《花蓮》基層公務員地域加給 蕭美琴爭取提高

2019-10-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕地方政府缺錢也導致人才跑掉！縣市政府各級主管職等不及中央三級機關、直轄市，加上花東地區偏遠且資源不足，導致留不住人才，時間到就想調離。本月八日行政院核定通過第三期的「花東綜合發展實施計畫」，花蓮縣獲得近三十九億元挹注，規劃執行都有賴基層公務員。立委蕭美琴要求國發會檢討人事制度及地域加給，讓人才留在東部服務，國發會主委陳美伶表示，會與人事總處進行研究協調。

立法院二○一一年三讀通過「花東地區發展條例」，花蓮、台東兩縣需每四年提出一次綜合發展行動計畫，花東基金補助每一縣每四年最高四十億元，且每年進行滾動式檢討；第三期計畫（二○二○年至二○二三年）本月八日已由行政院核定通過，花蓮縣獲得將近三十九億元挹注，對於地方建設幫助很大。

立委蕭美琴表示，花東兩縣的綜合發展行動計畫，由花東兩縣基層公務人員進行細部規劃執行，但是目前人事制度的設計導致縣市政府、鄉鎮公所的主管及基層公務員，職等及薪水，比中央、直轄市同樣職位的公務員還要低，使得有意追求更高職涯的人認為，留在偏遠地區服務沒前途，她常發現花東優秀的偏遠鄉鎮公所基層公務員，因職等無法更上一層，時間一到就轉調其他縣市任職。

蕭美琴認為，最需要人才的偏鄉卻無法留住人才，這是地方自治上的城鄉不均，在人事職等制度及地域加給上是否該檢討，讓人才可以留在地方服務？反倒是離島地區的公務員還有地域加給，花東偏遠地區的公務員卻沒有，希望國發會檢討人事制度。

國發會主委陳美伶則表示，會和人事長進行研究討論，至於地域加給部分，據她了解，人事總處已在通盤檢討，會有所調整。蕭美琴強調，除了地域加給，就國家整體發展而言，公務員的職等及升遷機會方面也應該通盤檢討。

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