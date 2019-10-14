台中》柯稱吃「吃安非他命」 又澄清「玩笑話」

2019-10-14

〔記者張瑞楨、歐素美、蘇孟娟、張菁雅／台中報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，昨天帶著民眾黨台中市立委第三選區參選人張睿倉及第五選區參選人謝文卿，到各宮廟參拜及市場掃街拜票，拉抬兩人聲勢拚選舉。

柯文哲昨陪同台中市立委第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）參選人張睿倉至大雅永興宮參拜，與廟方人員閒聊時，廟方人員力讚柯文哲體力好，問他吃什麼「好料」？柯文哲語出驚人說，他能騎一日雙塔，沒有吃任何好料，「吃安非他命」。失言引來爭議，柯隨後轉往台中市北區元保宮參拜時，對此澄清指出，因永興宮人員一直問他吃什麼補品，體力才會那麼好，並懷疑他是醫師「藏步」，他才開玩笑說「吃安非他命」，強調「只是玩笑話」，而他在百貨公司簽書會時則意有所指地表示，他可以有那麼多行程，有人問他不會累嗎？「其實有種東西叫堅持」。

另台中市立委第五選區（北區、北屯區）戰況激烈，除民進黨推出交大生醫工程系助理教授莊競程，挑戰現任立委沈智慧，外傳郭家軍永齡基金會顧問郭昕宜也有意參選，柯文哲昨則宣布民眾黨確定提名謝文卿參選第五選區立委。

媒體詢問是否擔心郭陣營派出人馬參選？柯文哲說「沒有啦」。目前擔任國際獅子會300-C1區總監的謝文卿則表示：「相信柯郭合一定是沒有問題的，主席一定會協調出一位最有勝選把握的候選人出來。」

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