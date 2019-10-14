台中》清查選將看板、巡邏競總 基層警怨聲起

2019-10-14

〔記者張瑞楨、唐在馨／台中報導〕總統及立委選舉加溫，台中市傳出警察局要求各轄區調查區內總統及立委參選人的看板數目及地方，要比照各總部進行巡邏，消息傳出基層埋怨：「不知道警力已經很吃緊了嗎？」還有警員說：「這種事參選人自己請保全就可以了。」

藍綠陣營 大都認為勤務沒必要

而藍綠立委參選人陣營多數私下表示，有接到警局相關詢問，但也認為如果要去巡邏看板，似乎有些沒有必要，立法院副院長辦公室特助蔡克斯就表示，若選舉沒有維安上的顧慮，盡量讓現行員警維持現行的巡邏狀態，以免增加員警的工作量。

警局：非中市獨行 逢選舉業務

對此，警方強調這是全國性的規定，不是只有台中市警方如此，市警局昨天下午也特別召開說明，強調每逢選舉時，參選人的大型看板都會納入選舉治安維護工作之一，並非這次選舉獨有，而這些大型看板都位於重要道路，員警可在既定的巡邏路線與簽巡邏箱時，一併檢視注意是否有人惡意破壞大型看板。

警方說，並不會對基層員警增加太多勤務負擔，未來還會納入競選總部與服務處，並強調，大型看板若被破壞，恐會演變成嚴重的選舉糾紛，不如警方先執行「預防勤務」，把大型看板列為選舉治安維護項目之一。

基層警：列入一般巡邏 工作增加

經警方解釋後，基層仍不免抱怨，有員警表示，重大選舉常常有總統參選人的安全維護，也要去各競選總部及參選人的安全做維護，現在還要顧看板，雖然警方強調這是例行勤務，也列入一般巡邏，但仍算是多出來的工作，認為警力應該用在真正的治安事件上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法