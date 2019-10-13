只會保一保二 吳諷蔡不會拚經濟

2019-10-13

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕民調落後蔡英文總統的國民黨總統參選人韓國瑜陣營，最近撂話月底民調就會追平對手，國民黨主席吳敦義昨日出席華僑節活動受訪時，對於媒體提問韓、蔡民調是否月底就能「黃金交叉」表示，他當然有信心，但他不是預言家，候選人一定會有信心，並規劃在哪個階段應該趕多少趴的民調，有了規劃後，再按規劃向前邁進。

蔡辦︰吳任內經濟成長率 亞洲四小龍吊車尾

吳敦義也在華僑節慶祝大會諷刺蔡，經濟成長率只能拚保一、保二，跟他當年擔任行政院長時經濟成長率達十．七六％差得很遠。對此，蔡英文競選連任辦公室發言人顏若芳回應，吳對經濟數據有選擇性記憶，吳行政院長任內逾二十萬勞工放無薪假，失業率超過五％史上最高，台灣經濟成長率變亞洲四小龍最後一名，反倒蔡總統執政重返第一，相信選民會做出比較。

吳敦義表示，他擔任行政院長時，經濟成長率達兩位數，原因在於立了「產業創新條例」，調降營所稅八％，所持就是「肥鵝理論」，只要鵝又肥又大、羽毛豐滿，「自動自發跳幾下，就會有很多毛」，如果鵝瘦，光是拔毛都會流血。

他諷刺蔡政府拚經濟成績不佳，「警政署有保一到保七，蔡政府只有『保一總隊』，今年可能拚到『保二總隊』」，政府做得不好，「就讓他下架！」

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